  1. استانها
  2. کردستان
۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۴۳

مهمانی امت احمد- ۱۶

استقبال پرشور مردم سنندج از غرفه مرکز مشاوره خانواده مهر

استقبال پرشور مردم سنندج از غرفه مرکز مشاوره خانواده مهر

سنندج- مسول مرکز مشاوره خانواده مهر سنندج گفت: همزمان با جشن بزرگ امت احمد استقبال بسیار پرشوری از غرفه مرکز مشاوره خانواده مهر صورت گرفته است.

محمد شاه کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی غرفه مرکز مشاوره خانواده مهر خبر داد و اظهار داشت: همزمان با جشن بزرگ امت احمد غرفه مشاوره خانواده مهر میزبان استقبال پرشور مردم شهر سنندج بوده است.

وی افزود: در مرکز مشاوره خانواده مهر در مباحث روان شناسی تخصصی از جمله خانواده درمانی، فرزندپروری، مشاوره پیش از ازدواج، تست شخصیت شناسی و مسائل حقوقی و مذهبی مشاوره ارائه می‌شود.

شاه کرمی اضافه کرد: در آغازین ساعت برپایی غرفه به بیش از ۱۰۰ نفر مشاوره ارائه شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان زمان برپایی جشن این میزان به بیش از ۵۰۰ نفر برسد.

وی ادامه داد: در این مرکز ۱۲ مشاور به صورت تخصصی به مردم مشاوره رایگان ارائه می‌دهند.

وی همچنین از توزیع کتاب آموزش نماز خبر داد و گفت: در جشن بزرگ مهمانی امت به تعداد ۱۰۰۰ جلد آموزش نماز در فقه امام شافعی به صورت رایگان توزیع می‌شود.

مسئول مرکز مشاوره مهر اضافه کرد: همچنین تعداد ۱۰ هزار جلد از این کتاب به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان در سطح مدارس شهر سنندج توزیع شده است.

کد مطلب 5898497

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها