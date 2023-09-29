استقبال پرشور مردم سنندج از غرفه مرکز مشاوره خانواده مهر

محمد شاه کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی غرفه مرکز مشاوره خانواده مهر خبر داد و اظهار داشت: همزمان با جشن بزرگ امت احمد غرفه مشاوره خانواده مهر میزبان استقبال پرشور مردم شهر سنندج بوده است.

وی افزود: در مرکز مشاوره خانواده مهر در مباحث روان شناسی تخصصی از جمله خانواده درمانی، فرزندپروری، مشاوره پیش از ازدواج، تست شخصیت شناسی و مسائل حقوقی و مذهبی مشاوره ارائه می‌شود.

شاه کرمی اضافه کرد: در آغازین ساعت برپایی غرفه به بیش از ۱۰۰ نفر مشاوره ارائه شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان زمان برپایی جشن این میزان به بیش از ۵۰۰ نفر برسد.

وی ادامه داد: در این مرکز ۱۲ مشاور به صورت تخصصی به مردم مشاوره رایگان ارائه می‌دهند.

وی همچنین از توزیع کتاب آموزش نماز خبر داد و گفت: در جشن بزرگ مهمانی امت به تعداد ۱۰۰۰ جلد آموزش نماز در فقه امام شافعی به صورت رایگان توزیع می‌شود.

مسئول مرکز مشاوره مهر اضافه کرد: همچنین تعداد ۱۰ هزار جلد از این کتاب به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان در سطح مدارس شهر سنندج توزیع شده است.