شیرینی کام مردم شهرستان «رستم» بعد از ۱۰ سال

خبرگزاری مهر، گروه استانها - علیرضا پرنیان: کارخانه قند ممسنی شهرستان رستم نزدیک به یک دهه با مشکلات متعددی مواجه و تعطیل بود؛ اما بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته قرار است پس از پرداخت مطالبات کارگران و تأمین خوراک اولیه تولید قند؛ شرایط برای بازگشت این واحد اقتصادی به چرخه تولید فراهم شود.
با توجه به سیاستهای کلان اقتصادی دولت سیزدهم و نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری مبنی بر «مهار تورم رشد تولید» برنامهریزی برای فعالیت مجدد کارخانه قند ممسنی شهرستان رستم انجام شده تا پس از ۱۰ سال این واحد صنعتی مجدداً فعالیت خود را آغاز کند.
کارخانه قند ممسنی رستم در سال ۱۳۷۸ به بخش خصوصی واگذار شد؛ اما مدیریت نامناسب و عدم اهلیت سنجی سرمایهگذار در زمان واگذاری به بخش خصوصی موجب شد این کارخانه با مشکلات متعدد در پرداخت حقوق و تولید شکر مواجه شود.
گفتنی است در زمان واگذاری کارخانه قند ممسنی به بخش خصوصی بیش از یک هزار و ۳۰۰ کارگر در این کارخانه مشغول به کار بودند؛ اما مشکلات متعدد این کارخانه موجب کاهش کارگران این واحد صنعتی به ۸۰ نفر شد.
با شروع فعالیت دولت سیزدهم امیدواری برای بازگشت به تولید این واحد صنعتی نیز افزایش یافت و آیتالله رئیسی در جریان دور اول سفر به استان فارس از این کارخانه بازدید کرده و دستورات لازم برای حل مشکلات این کارخانه را صادر کرد.
یکی از اصلیترین نیازهای کارخانه قند ممسنی تأمین شکر خام به عنوان مواد اولیه است. بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری میزان مطالبات کارگران این کارخانه ۳۲ میلیارد تومان ارزیابی شده اما مالک کارخانه این میزان مطالبات را تاکنون قبول نکرده و تا پایان شهریورماه امسال تنها ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بهحساب دادگستری فارس واریز کرده است.
در راستای فعالسازی این واحد اقتصادی استاندار فارس و چند تن از مدیران ارشد استان از این واحد اقتصادی بازدید کردند.
با تأمین شکر خام فاز اول کارخانه قند ممسنی فعال خواهد شد
استاندار فارس در بازدید از کارخانه قند ممسنی با بیان اینکه حرکت صنایع فارس برای رفع موانع و رونق تولید باید افزایش یابد، گفت: با توجه به برنامهریزیهای صورتگرفته اگر طی هفت روز آینده شکر خام بهعنوان خوراک کارخانه قند ممسنی تأمین شود فاز اول این کارخانه راهاندازی خواهد شد.
عالیترین مقام دولت در استان فارس اضافه کرد: مقرر شده تا پایان امسال فاز دوم کارخانه قند ممسنی بهمنظور فرآوری چغندرقند برای تولید شکر خام نیز به بهرهبرداری برسد.
محمدهادی ایمانیه در بازدید از کارخانه قند شهرستان رستم اظهار کرد: کارخانه قند ممسنی طی ۱۵ سال گذشته با مشکل در تولید مواجه بوده و از سال ۱۳۹۳ تاکنون این کارخانه به طور کامل تعطیل بود.
وی افزود: با تأمین شکر خام، فاز اول کارخانه قند ممسنی به بهرهبرداری رسیده و با احیای مجدد این کارخانه بیش از ۲۰۰ شغل در شهرستان رستم ایجاد خواهد شد.
استاندار فارس افزود: بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته فاز دوم کارخانه قند ممسنی وظیفه فرآوری چغندرقند به شکر خام را بر عهده داشته و قرار است تا پایان امسال این بخش از کارخانه نیز به بهرهبرداری برسد.
ایمانیه راهاندازی مجدد این کارخانه را خبری نویدبخش برای مردم این شهرستان دانست و گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری باید شرایط بازگشت به تولید کارخانههای راکد یا نیمهتعطیل فارس فراهم شده تا اقتصاد استان با سرعت بیشتری به سمت توسعه حرکت کند.
پرداخت ۱۶ میلیارد از مطالبات کارگران
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مطالبات کارگران کارخانه قند ممسنی توسط مالک کارخانه پرداخت شده است.
حمیدرضا ایزدی اضافه کرد: کارخانه قند ممسنی اکنون در مرحله توسعه، بازسازی و نوسازی قرار گرفته تا در سفر دوم ریاستجمهوری به استان فارس فاز اول این کارخانه به بهرهبرداری برسد.
ایزدی تأکید کرد: علاوه بر همکاری مدیران ارشد فارس، هیئت حمایت از صنایع نیز نقش ویژهای در تعیین تکلیف این کارخانه و فراهمکردن شرایط برای بازگشت به تولید این واحد را بر عهده داشته است.
به گفته این مقام مسئول در فاز اول کارخانه قند ممسنی قرار است شکر خام به شکر تبدیل شود و فاز دوم این کارخانه نیز وظیفه فرآوری چغندرقند را بر عهده دارد.
شکر خام نیاز اولیه کارخانه قند ممسنی است
معاون رفع موانع تولید دفتر سرمایهگذاری و اشتغال استانداری فارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کارخانه قند ممسنی گفت: با توجه به برنامهریزیهای صورتگرفته فاز اول کارخانه قند ممسنی شهرستان رستم قرار است در جریان دومین سفر ریاستجمهور به استان فارس به بهرهبرداری برسد.
بیش از ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مطالبات کارگران کارخانه قند ممسنی توسط مالک کارخانه پرداخت شده است اردشیر باقری اضافه کرد: در جریان سفر اول ریاستجمهوری به استان فارس پس از بازدید از این کارخانه مقرر شد تا تمامی موانع برای بازگشت به تولید این واحد صنعتی برطرف شود؛ ازاینرو برنامهریزی در استان برای فعالسازی این واحد اقتصادی انجام شده و قرار است در سفر دوم آیتالله رئیسی به فارس فاز اول این کارخانه به بهرهبرداری برسد.
وی تأکید کرد: یکی از اصلیترین نیازهای این کارخانه تأمین مواد اولیه است؛ ازاینرو مقرر شده زمینه تأمین شکر خام بهعنوان خوراک اولیه این واحد اقتصادی فراهم شود.
باقری اضافه کرد: از جمله مشکلاتی که این کارخانه دارد میتوان به موضوع تصفیه شکر اشاره کرد البته قرار است طی هفت روز آینده این مشکل نیز برطرف شده تا همزمان با ورود رئیس جمهور به استان، فاز اول کارخانه قند ممسنی به طور کامل افتتاح شود.
ایجاد ۲۰۰ اشتغال در رستم
فعالیت مجدد کارخانه قند ممسنی شهرستان رستم نوید ایجاد ۲۰۰ شغل جدید در شهرستان را میدهد این در حالی است که استان فارس سالها در تلاش است تا مسیر صنعتی شدن را با سرعت پیموده و از اقتصاد کشاورزی به سمت اقتصاد صنعتی حرکت کند.
فعال شدن کارخانههای تولیدی در فارس نظیر کارخانه قند ممسنی، کاغذ سازی زاگرس و کارخانه روغن نباتی شیراز میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات ایجاد اشتغال در استان را برطرف کند و عاملی برای افزایش تولید و در نتیجه مهار تورم در فارس باشد.
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