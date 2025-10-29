به گزارش خبرنگار مهر، سید افشین موسوی، صبح چهارشنبه در جلسه‌ای تخصصی با مرور تاریخچه پرفراز و نشیب کارخانه قند ورامین گفت: این واحد صنعتی از سال ۱۳۱۳ فعالیت خود را آغاز کرد و در کنار ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، در توسعه فرهنگی و ورزشی شهرستان نیز نقش مهمی داشت.

به گفته این مقام قضائی، این کارخانه در دوران اوج خود به‌ویژه در دهه ۷۰، با سه شیفت کاری و اشتغال بیش از ۶۰ خانواده کارگری، یکی از مراکز مهم تولید قند در کشور محسوب می‌شد.

با این حال، دورنمای روشن این واحد صنعتی دیری نپایید، رئیس دادگستری ورامین، روند افول این غول صنعتی را اینگونه شرح داد: پس از واگذاری این واحد به بخش خصوصی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ فعالیت آن به‌صورت مقطعی انجام و در نهایت به‌دلیل مشکلات مالی و آلایندگی زیست‌محیطی متوقف شد.

محصور در شهر و شناسایی به عنوان منبع آلایندگی

رئیس دادگستری ورامین به یکی از عوامل اصلی تعطیلی این کارخانه اشاره کرد و گفت: با توسعه محدوده شهری، کارخانه‌ای که در گذشته در حاشیه شهر قرار داشت در بافت شهری محصور و به یکی از منابع اصلی آلایندگی تبدیل شد.

وی افزود: بر همین اساس با ورود دادستانی شهرستان در سال ۱۳۹۴ ادامه فعالیت این واحد غیرممکن تشخیص داده شد، این اعلام نظر قضائی، نقطه پایانی بر فعالیت اصلی این کارخانه تاریخی بود.

تولد دوباره؛ اما در مقیاسی کوچک‌تر

اگرچه خط تولید اصلی قند تعطیل شد، اما بخشی از این مجموعه صنعتی جان تازه‌ای گرفت. موسوی از تبدیل بخشی از کارخانه به واحد بسته‌بندی قند و شکر با ظرفیت اشتغال ۱۱۰ نفر خبر داد که از سال ۱۳۹۹ افتتاح و همچنان فعال است.

آینده نامشخص و برنامه انتقال

رئیس دادگستری ورامین از برنامه‌های در دست اجرا برای انتقال کامل این کارخانه به یکی از شهرک‌های صنعتی منطقه خبر داد و گفت: هماهنگی‌هایی با بخش خصوصی برای تأمین زمین در جریان است.

موسوی ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح، «برند قدیمی و شناخته‌شده قند ورامین احیا و دوباره در چرخه تولید و اشتغال شهرستان فعال شود.»