به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده ۱۶ این لایحه را تصویب کردند.
ماده ۱۶- به منظور مدیریت داراییها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاههای اجرایی اقدامات زیر انجام میشود:
الف- دستگاههای اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجارهای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) هستند.
هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینهها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاههای اجرایی تخلف محسوب میشود.
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