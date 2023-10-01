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۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۳۸

جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛

دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت املاک‌ خود در سامانه سادا شدند

دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت املاک‌ خود در سامانه سادا شدند

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول خود در سامانه سادا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده ۱۶ این لایحه را تصویب کردند.

ماده ۱۶- به منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه‌های اجرایی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) هستند.

هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه‌های اجرایی تخلف محسوب می‌شود.

کد مطلب 5899736
زهرا علیدادی

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