آزادی قدس شریف، مهمترین مساله جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز (یکشنبه ۹ مهر ماه) در سی و هفتمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در سالن اجلاس سران، گفت: یاد همه کسانی را که در جهت وحدت اسلامی مجاهدت کردند، قلم زدند و تلاش کردند گرامی می‌دارم و از دست اندرکاران برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی و همین طور عزیزانی که در این اجلاس سخنرانی کردند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی افزود: موضوع وحدت اسلامی همواره بسیار اهمیت دارد و در تاریخ اسلام مورد توجه بوده است. اهمیت وحدت روز به روز در عالم اسلام بیشتر مورد تاکید قرار می‌گیرد. توجه به وحدت به عنوان یک امر فردی و مقطعی نیست، بلکه یک منظومه فکری و اندیشه‌ای با محوریت حق است.

رئیسی گفت: امروز موضوع وحدت بسیار اهمیت دارد، همواره در تاریخ اسلام وحدت امت اسلامی دارای اهمیت بوده و اهمیت وحدت روز به روز در عالم اسلام مورد تاکید قرار می‌گیرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه توجه به وحدت یک نگاه مقطعی و یک نگاه فردی نیست، افزود: وحدت، منظومه فکری و اندیشه‌ای است با محوریت حق و اساس قرار دادن باور به قرآن کریم و نبی مکرم اسلام.

وی تاکید کرد: وحدت امروز به معنای وحدت مذاهب و یا جغرافیا نیست بلکه وحدت به عنوان اتحاد و انسجام برای حفظ منافع امت اسلامی است.

رئیسی با بیان اینکه وحدت امت اسلامی همواره در تاریخ اسلام دارای اهمیت بوده است، گفت: وحدت و موضوع اتحاد در حفظ منافع امت اسلامی و ارتقای آن است.

وی با بیان اینکه توجه به آزادی قدس شریف مهمترین شاخص برای امت اسلامی در جهان اسلام است، گفت: عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی حرکت ارتجاعی و قهقرایی برای هر دولتی در جهان اسلام است.

رئیسی تاکید کرد: عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خواست بیگانگان است.

رئیس جمهور با اشاره به شرایط منطقه اذعان کرد: دیگر در مناطق مختلف از جمله در لبنان و فلسطین سخن از تسلیم نیست. گزینه همه مجاهدین به صورت یکپارچه در سرزمین‌های اشغالی مقاومت در برابر اشغالگران است و این گزینه مقاومت است که دشمن را وادار به عقب نشینی خواهد کرد.

رئیس جمهور گفت: چند روز پیش عزیزان پاکستانی ما را به خاک و خون کشیدند و در افغانستان جنایت می‌کنند. رژیم صهیونیستی جنایت می‌کند و انسجام امت اسلامی را هدف قرار داده است.



رئیسی ادامه داد: باید یک ادراک مشترکی نسبت به بایسته‌های جهان اسلام میان دغدغه‌مندان داشته باشیم. ادراک همه شما بر نفرت و تکفیر مستکبران است و این نگاه مشترک همه ما است.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت را راهبردی دانست که می‌تواند امت اسلامی را تقویت تا در برابر دشمن ایستادگی بکند.

وی با بیان اینکه مسلمانان باید در ایجاد نظم نوین عادلانه جهانی جایگاه خود را پیدا کنند، تاکید کرد: گزینه برای همه مجاهدین در سرزمین اشغالی و جهان اسلام، گزینه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان است.

رئیس قوه اجرایی کشور بیان داشت: دشمن در همه عرصه‌ها علیه امت اسلامی تلاش خواهد کرد اما به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب، دشمن خواست و نتوانست؛ ما خواستیم و توانستیم.



وی ادامه داد: در جای جای منطقه در سوریه، عراق، یمن، لبنان، فلسطین و … وضعیت دشمن را مشاهده کنید و وضعیت مجاهدان را هم ببینید.

رئیسی با اشاره قراردادهای ننگین امضا شده در مورد فلسطین در گذشته، گفت: تا دیروز پشت میز می‌نشستند و قرارداد کمپ دیوید، اسلوو … را امضا می‌کردند که دشمن به هیچکدام از این قراردادها هم پایبند نبود، اما امروز ابتکار عمل به دست مجاهدان افتاده است و این نیست مگر در پرتو وحدت امت اسلامی و انسجام گروه‌ها مبارز و مجاهدین.

رئیسی با اشاره به اهمیت وحدت در جهان اسلام تاکید کرد: داشتن وحدت تنها راهی است که می‌تواند در مقابل دشمن ایستادگی بکند. با وحدت می‌توان در برابر جنگ ترکیبی و جنگ رسانه‌ای و اقتصادی دشمن ایستادگی کرد؛ زیرا در برابر این جنگ ترکیبی راهکار، وحدت و انسجام است.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در سالن اجلاس سران اذعان کرد: در فضای رسانه دشمن و امپراطوری آنان که به دنبال تشکیک در ذهن‌ها هستند، جهاد تبیین و روشنگری‌تنها راه مقابله است. در این راه روشنگری، معرفی اسلام نورانی و وجود مقدس پیامبر اکرم و راه مجاهدان راه خدا لازم است.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی با اشاره به شکل گیری نظم نوین جهانی گفت: این نشست‌ها و این نگاه تقریبی و وحدت آفرین می‌تواند جهان اسلام را برای ایجاد نظم نوین جهانی آماده کند.



وی ادامه داد: مسلمانان جایگاه خود را پیدا کردند و این بسیار اهمیت دارد تا در نظمی که بر پایه عدالت شکل بگیرد، نقش داشته باشند زیرا جایگاه امت اسلامی در نظم نوین جهانی جایگاه بسیار مهمی است.

رئیس قوه اجرایی با اشاره به برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی تصریح کرد: این نشست وحدت بخش و ضد صهیونیستی و ضد امپریالیستی و بر ضد نظام سلطه است.

وی افزود: امروز معتقدیم به برکت خون مجاهدان و خون شهدای اسلام، امت اسلامی می‌خواهد خودیابی تاریخی داشته باشد و در جهان اسلام این خودیابی تاریخی در حال انجام است.

رئیسی اذعان کرد: وحدت و انسجام بسیار مهم است زیرا جهان اسلام جهان قدرتمندی است. جهان اسلام با موقعیت جغرافیایی و تاریخی و منابع بسیار آماده ایفای نقش بزرگ تاریخی خود است.

رئیس جمهور گفت: پرچم وحدت توسط رهبرانقلاب بر افراشته شده است و ما همه را به آن دعوت می‌کنیم. در عین حال به دنبال ارتباط با همسایگان و کشورهای مسلمان هستیم.

وی با اشاره به اهمیت دیپلماسی فرهنگی اظهار داشت: موضوع مهمی است که کشورهای مختلف را در آسیا و آفریقا و اروپا و آمریکا را به یکدیگر مرتبط می‌کند و جمع حاضر می‌تواند در آن نقشه جدی داشته باشد موضوع دیپلماسی فرهنگی است.

رئیسی با اشاره به شهدای جهان اسلام از جمله شهید حاج قاسم سلیمانی تاکید کرد: شهید قاسم سلیمانی و شهید مهندس المهدی و شهدای دیگر در جای جای کشورهای اسلامی رسالت سنگینی را بر عهده ما گذاشتند. اگر خوب توجه کنید پیام آنها در همه‌جا شنیده می‌شود. آنها از ما انسجام، وحدت، مقاومت و امید به آینده را می‌خواهند در حالی که دشمن به دنبال مأیوس کردن ما و آنچه که دوست دارد بشود، می‌باشد.

وی ادامه داد: گوش شنوا برای شنیدن پیام شهدا که در فضا طنین افکن است را داریم و در این مسیر گام برمی‌داریم.

رئیس جمهور با اشاره به توهین به مقدسات در برخی کشورها، اذعان داشت: توهین به قرآن، مقدسات، پیامبر و اولیای دین و راه انداختن گروه‌های تکفیری و وجود افراد دست نشانده در برخی دولت‌ها برای ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی همه از حلقه‌های زنجیره دشمنان، برای متوقف کردن امت اسلامی است، اما ما دشمن شناس هستیم و ایستادگی و مقاومت می‌کنیم.