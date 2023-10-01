به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جوانمرد از محققان دانشگاه راتگرز روشی برای تشخیص اولیه بیماری‌های عفونی کشنده با استفاده از یک آزمایش بسیار حساس ایجاد کرده است که می‌تواند روزی در رویکردهای پزشکی تحول ایجاد نماید. در این تست، از نوعی ساختار ژنتیکی به‌صورت نانوتوپ استفاده شده است که به‌عنوان حسگر نانویی عمل می‌کند.

این ابزار یک حسگر الکترونیکی حاوی نانوساختاری از جنس DNA است که می‌تواند با دقت بالا عوامل بیماری‌زا را شناسایی کند. این نانوتوپ در واقع مجموعه‌ای کروی از مواد ژنتیکی بوده که با یک ساختار الکترونیکی ترکیب شده است.

مهدی جوانمرد از محققان این پروژه می‌گوید: «در طول بیماری کرونا، یکی از مواردی که وجود نداشت اما می‌توانست باعث ممانعت از گسترش سریع ویروس شود، یک روش تشخیص کم هزینه بود که می‌تواند افراد آلوده را شناسایی کند، کسانی که علائم بالینی خاصی ندارند. زمانی که فرد به سرفه یا عطسه می‌افتد، حداقل ۲۰ نفر را آلوده کرده است.»

طی ۲۰ سال گذشته، جوانمرد در حال توسعه حسگرهای زیستی بوده است دستگاه‌هایی که اطلاعات مربوط به یک فرآیند زندگی را رصد و انتقال می‌دهند. در طول همه‌گیر کرونا، وی از میزان عفونت‌ها و از مرگ انسان‌ها ناراحت بود. او معتقد بود که باید راهی برای استفاده از حسگرهای زیستی به‌عنوان آزمایشی برای تشخیص سریع بیماری وجود داشته باشد.

همکاری با محمد طیب، دانشجوی دکترا راتگرز و همکاری تحقیقاتی با موسسه کارولینسکا در سوئد و دانشگاه‌های استنفورد و دانشگاه‌های ییل طوفان ذهنی را آغاز کرد.

جوانمرد می‌گوید: «روش ما شامل بهره‌گیری از مواد اسید نوکلئیک ویروسی و قرار دادن آن در داخل یک توپ DNA است که به اندازه کافی بزرگ است که توسط دستگاه اندازه‌گیری سلولی قابل تشخیص بوده در نتیجه، ما می‌توانیم عفونت را در اولین مراحل آن شناسایی کنیم.»

این رویکرد در نمونه‌هایی که از خون و بزاق گرفته شده است کار می‌کند و نشان داده شده است که عفونت‌های اولیه توسط چندین ویروس، از جمله رینو ویروس باعث سرماخوردگی و حتی عفونت‌های باکتریایی مانند سل با این روش قابل تشخیص است.