چهارمین شماره «مجله دیپلمات» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین شماره فصلنامه «دیپلمات» به همت مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه با تمرکز بر تعامل دوسویه با جامعه دیپلماتیک، سفرا و رؤسای نمایندگی‌های خارجی مقیم تهران منتشر شد.

«جانمایی ایران در نظم جدید جهان» و «تاکید رهبر معظم انقلاب بر سیاست ارتباط با همسایگان، کشورهای هم جهت و کشورهای اسلامی» عناوین اصلی روی جلد فارسی این شماره است که برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری در گردهمایی سراسری رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در سال ۱۴۰۲ می‌باشد و گزارش خبری ویژه این شماره نیز تحت همین عنوان به این رویداد مهم اختصاص یافته است.

اما بخش انگلیسی جلد، عنوان «بندری به شکوه معماری جنوب» را به خود اختصاص داده و به معرفی "بندر لافت" در قلب جزیره قشم پرداخته است.

مخاطبان اصلی «دیپلمات» جامعه دیپلماتیک مقیم تهران و علاقمندان به تحولات روابط خارجی کشورمان هستند و خوانندگان در هر نسخه با برخی اماکن تاریخی، فرهنگ، هنر و آداب و رسوم ایرانی علاوه بر تحولات حوزه روابط و سیاست خارجی ایران در مقطع زمانی یک فصل آشنا خواهند شد.

در بخشی از «سخن نخست» شماره چهارم فصلنامه دیپلمات به قلم «ناصر کنعانی» سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه آمده است: "چهارمین شماره از نشریه دیپلمات را تقدیم علاقمندان این حوزه می نمائیم؛ نشریه‌ای که سعی دارد با همکاری صاحبنظران و متخصصان، به صورت مستمر انتشار یافته و در فضایی کارشناسی، علاوه بر اطلاع رسانی از تحولات جامعه دیپلماتیک مقیم، برخی از رویدادهای سیاست خارجی ایران عزیز با کشورهای هدف را مورد واکاوی قرار دهد".

"دیپلمات چهارم" مخاطبان و خوانندگان خود را با پُر آمدوشد ترین «معاونت» در وزارت امور خارجه یعنی معاونت کنسولی، مجلس و امور ایرانیان به قلم علیرضا بیکدلی، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه با عنوان «دیپلماسی مردم محور» آشنا خواهد کرد.

گفتنی است این شماره دیپلمات نیز شامل بخش‌های مختلفی چون «زیر ذره‌بین» با محوریت گزارش‌های خبری، «دیپلماسی عالی» با تمرکز بر دیدارها و مناسبات رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و نیز «نگاه ویژه»، در بردارنده پرونده کشورها می‌شود.

در این شماره تمرکز نگاه ویژه بر کشور «برزیل» است که ضمن آن و به مناسبت یکصد و بیستمین سالگرد روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و برزیل، یادداشتی با عنوان «ایران و برزیل در گذر زمان … روابط سازنده ایران و برزیل با قدمتی ۱۲۰ ساله» به قلم «عیسی کاملی» دستیار وزیر و مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه به رشته تحریر درآمده است.

«جانِ جهان» با محوریت ایرانِ جان و معرفی فرهنگ و مشاهیر ایرانی با یادداشتی تحت عنوان «نگین درخشان انگشتری پزشکی»، به معرفی دانشمند فرهیخته ایرانی؛ ابوعلی سینا به قلم "دکتر نجفقلی حبیبی" پرداخته است. این بخش همچنین شامل یادداشت‌هایی تحت عناوین «بندری به شکوه معماری جنوب.... لافت؛ بندری به شکوه معماری جنوب ایران در قلب جزیره قشم» و «نوروز دریا» می‌باشد.

«رویدادستان» و «در مسیر تهران» بخش‌های پر مخاطب دیپلمات در میان نمایندگی‌های مقیم تهران هستند که اولی در بردارنده مراسم و فعالیت‌های دیپلماتیک نمایندگی‌های خارجی در تهران است و دومی حاوی اخبار مربوط به رفت و آمد سفرا و رؤسای نمایندگی‌های خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران.

و در پایان «نگین خلیج فارس» حُسن ختام دیپلمات شماره چهارم خواهد بود که شامل معرفی آثار و اماکن دیدنی جزیره کیش است؛ این شماره دیدگان مخاطبین خارجی و داخلی را به «۲۵۰۰ سال هنر؛ کاریز کیش با قدمتی بیش از ۲۵۰۰ سال» روشن خواهد ساخت.