به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت اله معتمدی در سخنانی ضمن اشاره به موقعیت جغرافیایی استان لرستان و آبوهوای چهارفصل آن، گردشگری و جذب گردشگر را در رونق چرخه اقتصادی استان و اشتغال جوانان مهم و مؤثر دانست.
وی بیان کرد: در سند ملی آمایش سرزمین و برنامه کلان استانی توجه ویژهای به گردشگری و بومگردی شده است، این در حالی است که نبود نیروی مهارت دیده در این زمینه باعث کندشدن روند اجرای برنامههای جذب گردشگری در استان شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای لرستان، ادامه داد: این اداره کل بهعنوان تنها دستگاه اجرای آموزشهای غیررسمی در کشور میتواند با اجرای دورههای مهارتی حوزه گردشگری، هتلداری، بومگردی، رستورانداری و… بر طبق استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، افراد علاقهمند در این حوزه را با محوریت ایجاد اشتغال آموزش داده و ماهر کند.
معتمدی، گفت: ارائه دورههای مهارتی با محوریت گردشگری و توجه به بازار کسبوکار نیازمند برنامهریزی بلندمدت و فراهمکردن بسترهای لازم از جمله فراهمکردن زیرساختهای آموزشی، نیروی متخصص و آموزشدیده در این زمینه و خوابگاههایی برای جذب افراد واجد شرایط آموزش است.
وی افزود: این اداره کل با استفاده از تجربیات سایر استانهای پیشرو در این حیطه و پل ارتباطی مناسب با آنها توانسته است بیش از ۸۰ درصد از ساختارهای موردنیاز را فراهم کند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای لرستان، اظهار کرد: پیرو انعقاد تفاهمنامه کشوری با سازمان ایرانگردی و جهانگردی، در استان با صنف هتلداری و جهانگردی چندین تفاهمنامه همکاری منعقد شده است که در واقع رویکرد این اداره کل اجرای دورههای مهارتآموزی در محیط کار واقعی است تا با استفاده از زیرساختهای نوین موجود و نیروی ماهر در این بخش ارائه آموزشهای مهارتی و گواهینامههای فنی و حرفهای به متقاضیان تسریع شود.
معتمدی با اشاره به برگزاری دورههای ضمن خدمت ویژه مربیان و کارکنان سازمان، اجرای مسابقات مهارت در دو بخش ملی و آزاد که نیازمند حضور فرد در محل اجرای طرح است، اظهار کرد: تا کنون در استان لرستان باتوجهبه کمبود زیرساخت و تجهیزات موردنیاز، نتوانستهایم میزبانی مناسب برای این اقدامات ملی باشیم.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای ارتقای صنعت گردشگری در استان، گفت: در راستای اجرای طرح مولدسازی اموال دولتی، یکسری دستگاه و ادوات کشاورزی فاقد سند موجود بود که باهمت و تلاش همکاران پس از دریافت سند به قیمت بسیار مناسبی در مزایده به فروش رسیدند و درآمد حاصل از آن در دو قسمت تکمیل تجهیزات و تعمیر کارگاهها و خوابگاههای موجود در سطح استان مورداستفاده قرار گرفت.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای لرستان، افزود: تا کنون بالغ بر ۸۰ درصد از امکانات و تجهیزات موردنیاز خوابگاههای شهرستانهای خرمآباد، بروجرد، سلسله، دورود، ازنا و الیگودرز بازسازی و بهروزرسانی شدهاند و بهزودی به مرحله بهرهبرداری خواهند رسید.
معتمدی، گفت: هم اکنون در شهرستان خرمآباد خوابگاه با ظرفیت ۴۰ تخت آمادهسازی و تجهیز شده است و این شهرستان آمادگی لازم و کافی برای برگزاری مسابقات مهارتی، دورههای ضمن خدمت کارکنان و نیز میزبانی از همکاران باهدف گردشگری و سیاحت در این شهرستان را دارا است.
وی با اشاره به مجوزهای صادره شده برای آموزش در محیط کار واقعی، تأکید کرد: متقاضیان اجرای دورههای مهارتی در حیطه گردشگری، هتلداری، بومگردی و … میتوانند با مراجعه با این اداره کل از روند دریافت مجوزهای آموزش در محیط کار واقعی آشنا شده و با دریافت آن و تربیت نیروی متخصص و ماهر در این زمینه شاهد رشد و شکوفایی فرهنگ گردشگری در استان باشیم.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای لرستان، گفت: در زمینه گردشگری و هتلداری که زیر مجموعه خوشه خدمات در آموزشهای فنی و حرفهای است تا کنون بالغ بر ۱۰۰ استاندارد تدوین و قابلآموزش است که باهمت واحد پژوهش این اداره کل، آمادگی لازم برای تهیه و تنظیم استانداردهای نوین و موردنیاز را دارا هستیم.
نظر شما