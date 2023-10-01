محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی از امروز وزش باد در مناطق جنوبی، غربی و بعضاً مرکزی استان خوزستان متوسط خواهد بود و احتمال وقوع گرد و غبار محلی و موقتی در این مناطق نیز وجود دارد.

وی خبر داد: از فردا تا روز چهارشنبه افزایش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما برای استان خوزستان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: از امروز شمال خلیج فارس مواج است.

سبزه زاری تصریح کرد: در شبانه روز گذشته بستان با ۴۱.۶ و ایذه با ۱۴.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۴۱.۲و حداقل به ۲۴.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.