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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۳۷

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد؛

هوا در خوزستان گرم‌تر می‌شود

هوا در خوزستان گرم‌تر می‌شود

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان از افزایش دمای هوا در این استان تا روز چهارشنبه خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی از امروز وزش باد در مناطق جنوبی، غربی و بعضاً مرکزی استان خوزستان متوسط خواهد بود و احتمال وقوع گرد و غبار محلی و موقتی در این مناطق نیز وجود دارد.

وی خبر داد: از فردا تا روز چهارشنبه افزایش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما برای استان خوزستان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: از امروز شمال خلیج فارس مواج است.

سبزه زاری تصریح کرد: در شبانه روز گذشته بستان با ۴۱.۶ و ایذه با ۱۴.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۴۱.۲و حداقل به ۲۴.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 5900142

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