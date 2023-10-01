به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامرضا حاجبی بعد از ظهر یکشنبه در نخستین نشست مجمع مطالبهگران بخش مرکزی شهرستان قشم که به میزبانی شهرداری رمکان برگزار شد با تبریک هفته وحدت، اظهار داشت: درخواستها و مطالبات زمانی که در مدار قانون باشد نتیجه بخش خواهد بود و فرد مطالبهگر باید با شجاعت مسائل را پیگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه مطالبهگری امری است که در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف باید دنبال شود، گفت: نباید فراموش کنیم که مطالبهگری با سیاهنمایی و زیرسئوال بردن اقدامات انجام شده تفاوت دارد.
امام جمعه شهرستان قشم با اشاره به اینکه مشکلات کمبود آب همچنان در جزیره وجود دارد، اما اقدامات خوبی برای رفع مشکلات آب رخ داده است؛ تصریح کرد: مقوله مطالبهگری زمانی که در جهت حق و کمک به حل مشکلات مردم باشد، امری بسیار مقدس است.
حجتالاسلام حاجبی با تاکید بر راهاندازی پایگاه خبری مطالبهگری در قشم به منظور دریافت مطالبات و درخواستها مردم، گفت: مطالبهگری باید به گونهای باشد که مردم را امیدوار نماید و منجر به سیاهنمایی و ناامیدی نشود.
دو بانده شدن محور رمکان به گیاهدان تصادفات و آسیبها را کاهش داد
دبیر مجمع مطالبهگران شهرستان قشم گفت: : قشم ظرفیتهای ویژهای دارد و تاکنون نیز اقدامات خوبی در این جزیره انجام شده، اما هنوز در سه حوزه راه، آب و درمان در این منطقه با مشکلاتی مواجه هستیم.
عبدالرحیم رضوانی در نخستین نشست مجمع مطالبهگران بخش مرکزی شهرستان قشم که به میزبانی شهرداری رمکان برگزار شد ضمن تشکر از نگاه ویژه امام جمعه شهرستان نسبت به مقوله مطالبهگری، گفت: قشم ظرفیتهای ویژهای دارد و تاکنون نیز اقدامات خوبی در این جزیره انجام شده، اما هنوز در سه حوزه راه، آب و درمان در این منطقه با مشکلاتی مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه ائمه جمعه و جماعات و همچنین شوراها و دهیاران مطالبهگران پیشتاز در شهرستان قشم هستند، گفت: یکی از مهمترین مطالبات مردم قشم در بخش مرکزی را تکمیل مسیر رمکان تا درگهان بود که خوشبختانه با پیگیری شوراهای اسلامی رمکان و گیاهدان و با همت سازمان منطقه آزاد به نتیجه رسید.
دبیر مجمع مطالبهگران شهرستان قشم با تاکید بر اینکه ساماندهی مجامع بخشها، شهرها و روستاها در دستور کار مجمع مطالبهگران شهرستان است، افزود: ما از مسئولان درخواست داریم تا تسریع در پروژههای در دست اقدام در حوزه راههای جزیره قشم را در دستور کار خود قرار دهند، که این مسئله با توجه به گردشگرپذیر بودن این منطقه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
رضوانی با اشاره به اینکه آسفالت بلوار باغ بالا توریان هر چه سریعتر در دستور کار مسئولان باشد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه همدلی و همافزایی خوبی در این شهرستان در میان مسئولان و مردم برای حل مشکلات وجود دارد و ما امیدواریم در آیندهای نزدیک شاهد حل مشکلات مردم قشم در حوزه راه و آب باشیم.
وی، مطالبهگری را حق مردم و پاسخگویی را وظیفه مسئولان برشمرد و گفت: اگر مدیران ما بدانند که در قبال مسئولیت و ارائه وظایف خود شهروندانی ناظر، مطالبهگر و آگاه به حقوق شهروندی دارند به خود جرأت عدم پاسخگویی را نخواهند داد.
توهین کنندگان به مسئولان در فضای مجازی باید مواخذه شوند
رئیس شورای اسلامی شهرستان قشم نیز در این نشست اهمیت مساله مطالبهگری صحیح و به حق را مورد اشاره قرار داد و گفت: البته نباید فراموش کنیم که مطالبهگری با هوچیگری هیچ سنخیتی ندارد.
سرودی بیان داشت: برخیها به اسم مطالبه گری در فضای مجازی دست به هرگونه اقدام و توهینی نسبت به دستگاههای خدمترسان و مدیران و نمایندگان مردم میکنند که این افراد باید از سوی قوه قضاییه شناسایی و مواخذه شوند.
وی تصریح کرد: باید با افرادی که با سیاهنمایی و تخریب مسئولان سعی در ایجاد فضای ناامیدی و رعب و وحشت در جامعه دارند، با شدت و در چارچوب قانون برخورد شود تا افراد بدانند که تنها مطالبهگران واقعی و به حق مورد حمایت قانون هستند و هر کسی اجازه ندارد بدون ادله و سند دست به تخریب کسی بزند و آبرو و جایگاه یک فرد بازی کند.
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