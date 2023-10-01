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۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۲۳

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت شیخ محمدرضا رضوان‌طلب

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت شیخ محمدرضا رضوان‌طلب

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت روحانی فاضل و خدوم جناب آقای حاج شیخ محمدرضا رضوان‌طلب رحمةالله‌علیه را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در پیامی درگذشت روحانی فاضل و خدوم جناب آقای حاج شیخ محمدرضا رضوان‌طلب رحمةالله‌علیه را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت روحانی فاضل و خدوم جناب آقای حاج شیخ محمدرضا رضوان‌طلب رحمةالله‌علیه را به خاندان و بازماندگان گرامی و به دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

خدمات با ارزش در عرصه‌های گوناگون حوزوی و دانشگاهی ذخیره معنوی گرانقدری برای ایشان است انشاالله.

رحمت و مغفرت الهی نصیب وی باد.

سید علی خامنه‌ای
۱۴۰۲/۷/۹

کد مطلب 5900484

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