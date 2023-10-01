به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در پیامی درگذشت روحانی فاضل و خدوم جناب آقای حاج شیخ محمدرضا رضوان‌طلب رحمةالله‌علیه را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت روحانی فاضل و خدوم جناب آقای حاج شیخ محمدرضا رضوان‌طلب رحمةالله‌علیه را به خاندان و بازماندگان گرامی و به دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

خدمات با ارزش در عرصه‌های گوناگون حوزوی و دانشگاهی ذخیره معنوی گرانقدری برای ایشان است انشاالله.

رحمت و مغفرت الهی نصیب وی باد.

سید علی خامنه‌ای

۱۴۰۲/۷/۹