به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب در پیامی درگذشت روحانی فاضل و خدوم جناب آقای حاج شیخ محمدرضا رضوانطلب رحمةاللهعلیه را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت روحانی فاضل و خدوم جناب آقای حاج شیخ محمدرضا رضوانطلب رحمةاللهعلیه را به خاندان و بازماندگان گرامی و به دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض میکنم.
خدمات با ارزش در عرصههای گوناگون حوزوی و دانشگاهی ذخیره معنوی گرانقدری برای ایشان است انشاالله.
رحمت و مغفرت الهی نصیب وی باد.
سید علی خامنهای
۱۴۰۲/۷/۹
نظر شما