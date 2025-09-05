به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی زاده در خطبه‌های این هفته نمازجمعه با تبریک میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت، اظهار کرد: وحدت، مصداق بارز تقوای الهی و عامل نزول نصرت و فتح الهی است.

وی با بیان اینکه تقوا در سه سطح قابل تحقق است، افزود: نخست وحدت درون جامعه شیعی، دوم وحدت میان شیعه و اهل سنت و سوم وحدت همه مسلمانان با دیگر ادیان بر محور مشترکات.

عبادی زاده با استناد به سخن امام علی (ع) در نهج‌البلاغه گفت: مردم یا برادر دینی تو هستند یا همانند تو در آفرینش؛ بنابراین اسلام حتی نسبت به مظلومان غیرمسلمان هم دست اخوت را می‌گستراند.

وی ادامه داد: خدای متعال در قرآن کریم اهل کتاب را به همگرایی و گفت‌وگو بر پایه مشترکات فرا می‌خواند. این نگاه وسیع و فراگیر اسلام در هیچ دین و کتاب آسمانی دیگری وجود ندارد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در ادامه با توصیه به مطالعه کتاب «سنن النبی» اثر علامه طباطبایی، گفت: این کتاب مجموعه‌ای از روایات صحیح درباره سیره و سنت پیامبر اسلام است که می‌تواند الگوی سبک زندگی مسلمانان قرار گیرد.

آیت‌الله عبادی‌زاده همچنین به سالروز نخستین نمازجمعه پیامبر اسلام در منطقه قبا اشاره کرد و افزود: این فریضه الهی برکات فراوانی برای جامعه اسلامی دارد و باید جایگاه آن بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مردم در حوزه آب و فاضلاب روستایی پرداخت و گفت: قبوض آب در بسیاری موارد متناسب با مصرف واقعی نیست و موجب نگرانی مردم شده است. ضروری است مسئولان آب و فاضلاب در صدور قبوض دقت و جدیت بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به مصرف بالای آب در برخی روستاها به دلیل وسعت حیاط‌ها و آبیاری درختان با آب شرب، تأکید کرد: اگرچه این موضوع طبیعی است، اما نباید بهانه‌ای برای تحمیل هزینه‌های غیرواقعی به مردم باشد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در پایان با تقدیر از تلاش‌های بخش تعاون استان گفت: اعتمادسازی در بخش تعاون ضروری است. با توجه به تجربه‌های ناخوشایند گذشته در تعاونی‌های مسکن و ضعف تعاونی‌های مصرف، امروز باید تمرکز بر تقویت تعاونی‌های تولیدی و مولد باشد تا سرمایه‌های خرد مردم در مسیر تولید و اشتغال به‌کار گرفته شود.