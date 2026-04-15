ابلاغ پیام رهبر معظم انقلاب به علمای اهل سنت هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در دیدار با جمعی از علمای اهل سنت هرمزگان، با اشاره به جایگاه وحدت اسلامی افزود: پیام رهبر معظم انقلاب بسیار ارزشمند و در راستای تقویت انسجام ملی و همدلی میان امت اسلامی است.

وی افزود: این حرکت علمای اهل سنت هرمزگان نشان‌دهنده بصیرت، وفاداری و پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است و پاسخ رهبر معظم انقلاب نیز تأکیدی بر اهمیت این همراهی و نقش‌آفرینی در مسیر عزت و اقتدار کشور دارد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با بیان اینکه وحدت میان شیعه و سنی از ارکان اساسی پیشرفت جامعه اسلامی است، گفت: هرمزگان همواره الگوی همزیستی مسالمت‌آمیز و تعامل سازنده میان مذاهب بوده و این مسیر با قوت ادامه خواهد داشت.

آیت‌الله عبادی‌زاده همچنین گفت: ابلاغ حضوری پیام رهبر معظم انقلاب به علمای اهل سنت، در راستای تکریم این بزرگان و تقویت ارتباط مستقیم میان رهبری و نخبگان دینی صورت گرفته است.