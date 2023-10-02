به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران از برگزاری رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش با حضور نیروهای چهارگانه ارتش خبر داد و گفت: این رزمایش مشترک با شرکت یگان‌های منتخب از نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران متشکل از نیروی زمینی، نیروی پدافند هوایی، نیروی هوایی، نیروی دریایی و جنگال راهبردی ارتش از بامداد فردا در گستره جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران از آب‌های گرم خلیج فارس و دریای عمان در جنوب تا مناطق شرق، غرب، شمال و مرکز کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اثرگذاری پهپادها در جنگ‌های اخیر در دنیا، ادامه داد: امروز پهپاد در ارتقا توان رزم نیروهای مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و در سازمان رزم ارتش گنجانده شده است.

امیر دریادار سیاری افزود: قدرت پهپادی در کنار سایر تجهیزات دیگری که وجود دارد توان رزم ما را مطابق با فناوری روز ارتقا بخشیده و برای تحقق اهداف مد نظر از آن استفاده می‌شود.

معاون هماهنگ کننده ارتش با تاکید بر اینکه تجهیزات حوزه پهپادی تماماً به صورت بومی و در داخل کشور تولید می‌شود، تاکید کرد: توان بالای پهپادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ویژه ارتش جمهوری اسلامی امروز به یکی از ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی نیروی‌های مسلح ما تبدیل شده و دانش و توان پهپادی کشور ما متناسب با پیشرفت‌های روز جهان پیش رفته و در سطح جهان زبان زد است.

وی خاطر نشان کرد: در این رزمایش تعدادی زیادی از پهپادهای ارتش در شرایط خاص و دشوار به کار گرفته خواهند شد و در حوزه‌های مراقبت و شناسایی، جنگ الکترونیک و رزمی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

فرمانده رزمایش مشترک پهپادی ارتش افزود: دقت و قدرت تسلیحات، میزان مداومت پروازی، قابلیت‌های سامانه‌های هدایت و کنترل و توانمندی‌های رزمی پهپادها از جمله مواردی است که در این رزمایش مورد آزمایش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

دریادار سیاری انتقال تجربه به نیروهای جوان، تمرین آموخته‌ها و افزایش آمادگی‌های رزمی برای مقابله با تهدیدات را از جمله اهداف و ویژگی‌های این رزمایش برشمرد.

وی تعداد پهپادهای شرکت کننده در این رزمایش را قریب به ۲۰۰ فروند اعلام و خاطرنشان کرد: این تنها بخش کوچکی از توان پهپادی نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران است که با مأموریت‌های مختلف شناسایی، مراقبت و رزمی در حال اجرای عملیات هستند.

فرمانده رزمایش مشترک پهپادی ارتش گفت: از دیگر ویژگی‌های این رزمایش جلوه‌های اقتدار حضور و واگذاری مسئولیت به قشر جوان و خلاقی است که با انگیزه، عشق و علاقه در ساخت و بکارگیری انواع پهپاد و ملزومات ارتباطی و انواع تسلیحات آن همت گمارده و همواره در این رزمایش‌ها در صحنه مدیریت و فرماندهی در میدان خوش درخشیده‌اند.

امیر دریادار سیاری در پاسخ به سوالی پیرامون علت برگزاری این رزمایش، تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران رزمایش‌های متعدد در برنامه‌های آموزشی و سالیانه خود پیش‌بینی کرده و برابر برنامه تنظیمی در زمان‌های هماهنگ شده در رده‌های مختلف اجرا می‌نماید.

معاون هماهنگ کننده ارتش تاکید کرد: تمرینات و رزمایش‌های ارتش در تقویم سالیانه پیش‌بینی شده است و این تمرینات برابر روش و با هدف آموزش و تبادل تجربه و در راستای ارتقا آمادگی و توان بازدارندگی کشور اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: ما در ساخت انواع تجهیزات و مهمات شامل تسلیحات، سامانه‌های مراقبت و شناسایی و جنگالی که توسط پهپادها استفاده می‌شود، اقدامات شاخص و تأثیرگذاری داشته‌ایم و از کشورهای موفق در حوزه طراحی و ساخت پهپاد و محموله‌های همراه هستیم.

امیر سیاری ادامه داد: تحولات جدید نشان می‌دهد که نیاز به فناوری‌های نو در عرصه دفاع مانند حوزه موشکی، سایبری، جنگالی و پهپادی وجود دارد که بحمدالله ارتش جمهوری اسلامی ایران در این حوزه‌ها با قدرت ورود بسیار موفقی داشته و توان خود را متناسب با تهدیدات ارتقا داده است.