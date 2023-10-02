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۱۰ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۲

امیر سیاری:

رزمایش مشترک پهپادی ارتش فردا برگزار می‌شود

رزمایش مشترک پهپادی ارتش فردا برگزار می‌شود

معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران از برگزاری رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش با حضور نیروهای چهارگانه ارتش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران از برگزاری رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش با حضور نیروهای چهارگانه ارتش خبر داد و گفت: این رزمایش مشترک با شرکت یگان‌های منتخب از نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران متشکل از نیروی زمینی، نیروی پدافند هوایی، نیروی هوایی، نیروی دریایی و جنگال راهبردی ارتش از بامداد فردا در گستره جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران از آب‌های گرم خلیج فارس و دریای عمان در جنوب تا مناطق شرق، غرب، شمال و مرکز کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اثرگذاری پهپادها در جنگ‌های اخیر در دنیا، ادامه داد: امروز پهپاد در ارتقا توان رزم نیروهای مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و در سازمان رزم ارتش گنجانده شده است.

امیر دریادار سیاری افزود: قدرت پهپادی در کنار سایر تجهیزات دیگری که وجود دارد توان رزم ما را مطابق با فناوری روز ارتقا بخشیده و برای تحقق اهداف مد نظر از آن استفاده می‌شود.

معاون هماهنگ کننده ارتش با تاکید بر اینکه تجهیزات حوزه پهپادی تماماً به صورت بومی و در داخل کشور تولید می‌شود، تاکید کرد: توان بالای پهپادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ویژه ارتش جمهوری اسلامی امروز به یکی از ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی نیروی‌های مسلح ما تبدیل شده و دانش و توان پهپادی کشور ما متناسب با پیشرفت‌های روز جهان پیش رفته و در سطح جهان زبان زد است.

وی خاطر نشان کرد: در این رزمایش تعدادی زیادی از پهپادهای ارتش در شرایط خاص و دشوار به کار گرفته خواهند شد و در حوزه‌های مراقبت و شناسایی، جنگ الکترونیک و رزمی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

فرمانده رزمایش مشترک پهپادی ارتش افزود: دقت و قدرت تسلیحات، میزان مداومت پروازی، قابلیت‌های سامانه‌های هدایت و کنترل و توانمندی‌های رزمی پهپادها از جمله مواردی است که در این رزمایش مورد آزمایش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

دریادار سیاری انتقال تجربه به نیروهای جوان، تمرین آموخته‌ها و افزایش آمادگی‌های رزمی برای مقابله با تهدیدات را از جمله اهداف و ویژگی‌های این رزمایش برشمرد.

وی تعداد پهپادهای شرکت کننده در این رزمایش را قریب به ۲۰۰ فروند اعلام و خاطرنشان کرد: این تنها بخش کوچکی از توان پهپادی نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران است که با مأموریت‌های مختلف شناسایی، مراقبت و رزمی در حال اجرای عملیات هستند.

فرمانده رزمایش مشترک پهپادی ارتش گفت: از دیگر ویژگی‌های این رزمایش جلوه‌های اقتدار حضور و واگذاری مسئولیت به قشر جوان و خلاقی است که با انگیزه، عشق و علاقه در ساخت و بکارگیری انواع پهپاد و ملزومات ارتباطی و انواع تسلیحات آن همت گمارده و همواره در این رزمایش‌ها در صحنه مدیریت و فرماندهی در میدان خوش درخشیده‌اند.

امیر دریادار سیاری در پاسخ به سوالی پیرامون علت برگزاری این رزمایش، تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران رزمایش‌های متعدد در برنامه‌های آموزشی و سالیانه خود پیش‌بینی کرده و برابر برنامه تنظیمی در زمان‌های هماهنگ شده در رده‌های مختلف اجرا می‌نماید.

معاون هماهنگ کننده ارتش تاکید کرد: تمرینات و رزمایش‌های ارتش در تقویم سالیانه پیش‌بینی شده است و این تمرینات برابر روش و با هدف آموزش و تبادل تجربه و در راستای ارتقا آمادگی و توان بازدارندگی کشور اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: ما در ساخت انواع تجهیزات و مهمات شامل تسلیحات، سامانه‌های مراقبت و شناسایی و جنگالی که توسط پهپادها استفاده می‌شود، اقدامات شاخص و تأثیرگذاری داشته‌ایم و از کشورهای موفق در حوزه طراحی و ساخت پهپاد و محموله‌های همراه هستیم.

امیر سیاری ادامه داد: تحولات جدید نشان می‌دهد که نیاز به فناوری‌های نو در عرصه دفاع مانند حوزه موشکی، سایبری، جنگالی و پهپادی وجود دارد که بحمدالله ارتش جمهوری اسلامی ایران در این حوزه‌ها با قدرت ورود بسیار موفقی داشته و توان خود را متناسب با تهدیدات ارتقا داده است.

کد مطلب 5901221
هادی رضایی

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