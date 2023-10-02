بازداشت ۳۶ ماهیگیر فلسطینی در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، مرکز مطالعات اسرای فلسطین در گزارشی اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۶ نفر از ساکنان نوار غزه را بازداشت کرده‌اند.

این مرکز اشاره کرد که بیش از نیمی از این افراد در مرزهای شرقی نوار غزه بازداشت شده‌اند.

رژیم صهیونیستی در ۹ ماه نخست سال جاری ۳۶ ماهیگیر فلسطینی را در آب‌های غزه بازداشت کرده است که ۴ نفر از آنان قبل از بازداشت به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی شدند. یکی از این افراد کودکی ۱۴ ساله بوده است.

اشغالگران اسرائیلی همچنین ابراهیم یوسف سلمان جوان فلسطینی ساکن شهر دیر البلح که مبتلا به سرطان بود را حین مداوا در بیمارستان نجاح در شهر نابلس بازداشت کردند.

مرکز مطالعات اسرای فلسطین خواستار مداخله و اعمال فشار نهادهای بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی به منظور توقف بازداشت خودسرانه ساکنان نوار غزه به ویژه در گذرگاه‌ها یا حین ماهیگیری شد.

این در حالی است که روز گذشته، باشگاه اسرای فلسطین اعلام کرد که ۱۳۱۹ فلسطینی در بازداشت بدون تفهیم اتهام توسط رژیم صهیونیستی به سر می‌برند.

این مؤسسه فلسطینی در گزارش خود تاکید کرد: مقامات رژیم اشغالگر، افزایش گستره جنایت بازداشت بدون تفهیم اتهام فلسطینیان را ادامه می‌دهند. بر این اساس تعداد فلسطینیانی که تا پایان ماه گذشته میلادی بدون تفهیم اتهام توسط آنان بازداشت شده‌اند به ۱۳۱۹ نفر رسیده که در میان آنان ۲۰ کودک و ۴ زن فلسطینی نیز حضور دارند.

باشگاه اسرای فلسطین بیان کرد: این تعداد بازداشتیِ بدون تفهیم اتهام از بیش از ۲۰ سال پیش تاکنون بی‌سابقه بوده است. تعداد قرار بازداشت‌های بدون تفهیم اتهام تا پایان ماه گذشته میلادی به ۲۶۴۶ قرار بازداشت رسیده که ۲۶۹ مورد از آنان در سپتامبر به ثبت رسیده است.

بر اساس گزارش این مؤسسه فلسطینی این بازداشت‌های بدون تفهیم اتهام در اصل در حق اسرای پیشین که چندین سال را در زندان‌های این رژیم سپری کرده‌اند صورت گرفته و برخی از سنوات سپری‌شده پیشین نیز در قالب بازداشت بدون تفهیم اتهام بوده است. علاوه بر این رژیم صهیونیستی از سال گذشته میلادی نسل جدیدی از فلسطینیان را هدف بازداشت بدون تفهیم اتهام قرار داده که تاکنون بازداشت نشده بوده‌اند.

باشگاه اسرای فلسطینی تصریح کرد که رژیم صهیونیستی تلاش دارد از طریق این جنایت روحیه فزاینده مبارزه با خود را بشکند. همچنین این باشگاه اعلام کرد که برخی از این اسرا، بیمار، زخمی یا سالمند هستند.

گفته می‌شود تعداد فلسطینیانی که در بند زندان‌های رژیم صهیونیستی هستند به بیش از ۵۲۰۰ نفر می‌رسد که این تعداد شامل ۲۶ بانو و ۱۷۰ کودک فلسطینی می‌شود.