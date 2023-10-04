از تشکیل کمیته مشترک تا ساخت مجموعه ورزشی در پایتخت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث هاشمی و «گا او جیدان» وزرای ورزش ایران و چین در «خانه چین» با یکدیگر گفتوگو و در زمینههای ورزشی به تبادل نظر پرداختند.
در ابتدای این دیدار وزیر ورزش چین با خوشآمد به همتای ایرانی و هیات همراه به همکاریهای تاریخی دو کشور در زمینههای مختلف از جمله ورزش اشاره کرد و گفت: برگزاری موفقیتآمیز بازیهایی آسیایی دلیلی جز حمایت کشورهایی چون ایران نداشته است.
وزیر ورزش چین با حوش آمد به طرف ایرانی گفت: رفاقت و همبستگی دو کشور تاریخی است. این دوستی و همکاری به بازیهای آسیایی به میزبانی ایران باز میگردد. اکنون نیز از فرصت ایجاد شده بخاطر حمایت همه جانبه دولت و جامعه ورزش ایران تشکر میکنم. همچنین باید از مواضع ایران در میزبانی چین، عدم پذیریش سیاسیکاری انجام شده همزمان با برگزاری بازیهای زمستانی المپیک چین و اعزام ورزشکاران ایرانی به بازیهای زمستانی قدردانی میکنم. همچنین جا دارد بخاطر موفقیتهای ورزش ایران در سالهای اخیر بویژه در رشتههای بسکتبال، والیبال و فوتبال به شما تبریک بگویم. اطمینان دارم حضور شما در چین و این دیدار به توسعه روابط دو جانبه کمک شایانی میکند و در راستای انجام تفاهمنامه امضا شده میان دو کشور در ژانویه گذشته قدم بزرگی خواهد بود.
در ادامه کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان ایران نیز با قدردانی از برگزاری این دیدار و تبریک سالروز ملی چین و جشنواره نیمه پاییزی در این کشور گفت: سفر رییس جمهور ایران به چین نقطه عطفی در روابط دو کشور به شمار میرود. در جریان این سفر به موارد بسیار مهمی در تفاهمنامه دو کشور اشاره شده است. یکی از محورهای مهم سخنان آقای دکتر رییسی در این سفر تاکید ایشان بر صلح و دوستی مردم با مردم بود که در این بین دیپلملسی ورزشی جایگاه ویژهای دارد. سفر رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران در تعمیق روابط دو کشور سهم بسزایی دارد و همکاری ورزشی دو کشور بسیار مهم خواهد بود. همچنین ابتکار جدید رییس جمهور چین در حوزه تمدن جهانی با توجه به اهمیت تمدن دو کشور اهمیت فراوانی خواهد داشت.
وزیر ورزش و جوانان ایران با تبریک به چین در برگزاری موفقیتآمیز نوزدهمین دوره بازیهای آسیایی گفت: باید به شما بابت برگزاری افتتاحیه تاریخی این بازیها نیز تبریک بگویم. انجام این مراسم با مشعل دیجیتال بازتاب بسیار خوبی در دنیا داشت.
هاشمی به تفاهمنامه دو کشور ایران و چین اشاره کرد و گفت: در این تفاهمنامه که همزمان با سفر رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران به چین امضا شد یکی از مباحث، موضوعات ورزشی بود. طبق این تفاهمنامه طرفین در راستای تقویت موضوع وهمکاری در بخشهای بین المللی باید سازمانهای متبوعشان را مورد حمایت قرار دهند. تشویق ورزشکاران، باشگاهها و تیمهای ملی برای حضور در مسابقات، اردوها و تعاملهای دو جانبه از جمله این همکاریهاست.
وی در اجرای این تفاهمنامه گفت: اگر قرار باشد این تفاهمنامه اجرا شود باید کمیتهای مشترک بین دو کشور ایجاد شود. جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد در بعضی از رشتهها به چین کمک کند و در بعضی رشتهها از کشور شما کمک بگیرد. در رشتههایی مثل قایقرانی، ژیمناستیک، تنیس روی میز، دوچرخهسواری، شنا و تالو به عنوان رشتهای قدیمی در چین پیشنهاد کمک از چین را داریم. همچنین در رشتههایی که مانند کشتی، کبدی، هندبال و فوتبال که بصورت اختصاصی این رشته مورد توجه است، آماده کمک به چین هستیم.
هاشمی افزود: موضوع دیگری که از شما درخواست داریم دیدگاههای مشترکی است که در مسائل بینالمللی از جمله در کمیته بین المللی المپیک داریم. بطور مثال فراهم کردن شرایطی برای داشتن آی او سی ممبری از سوی ایران میتواند برای ما مورد اهمیت باشد. موضوع دیگر توجیه ای او سی برای جلوگیری از اتحاذ تصمیمات غیرصحیح به خاطر اخبار نادرستی است که از ورزش ایران منتشر میشود و شما میتوانید در این زمینه به ما کمک بدهید. موضوع بعدی آمادگی ایران برای توسعه و ترویج رشتههای سنتی ایران مانند زورخانه در کشور چین است. همچنین این آمادگی را داریم رشتههای سنتی در چین مانند ووشو را در ایران توسعه دهیم.
وزیر ورزش و جوانان ایران به اهمیت مسائل علمی در ورزش اشاره کرد و گفت: در زمینه مسائل علمی دانشگاه ورزشی پکن ظرفیت بزرگی دارد. در گذشته بورسیههای زیادی به ایرانیان اعطا میشود و ما مجددا درخواست میکنیم این موضوع تکرار شود. این دانشگاه به عنوان همکار علمی میتواند به توسعه علم در ورزش کمک شایانی داشته باشد. ما همچنین پیشنهاد تبادل متخصصین دو کشور را داریم.
هاشمی به دستور رییس جمهور برای ساخت مجموعه ورزشی در پایتخت اشاره کرد و گفت: یکی از ظرفیتهای بزرگ کشور شما تجربه موفق در ساخت فضاها و اماکن ورزشی است. دولت ما مصمم است یک مجموعه ورزشی بینالمللی را در پایتخت احداث کند و آقای رییس جمهور دستور پیگیری این موضوع را به بنده ابلاغ کردند. زمین ۳۰۰ هکتاری ساخت این مجموعه آماده است و پیشنهاد میکنم کارشناسان و مشاورین مهندس خود را در زمینه ارائه مشورت در ساخت اماکن ورزشی به ما معرفی کنید. رابط ما در این زمینه سفیر جمهوری اسلامی در چین است.
او با اشاره به همکاریهای رسانهای ورزشی دو کشور بین صداوسیما و رسانههای چینی گفت: پیشتر سند همکاری بین دو کشور امضا شده است که ما باید این ظرفیت را عملیاتی کنیم. نمونه همکاری دو کشور در زمینه تولیدات مشترک ورزشی است. دو طرف میتوانند در زمینه ساخت مستندهای ورزشی با یکدیگر همکاریهای مشترکی داشته باشند. اخیرا شبکه سی جی تی ان مستندی را در رابطه با ساخت مستند ورزشی ووشو و خواهران منصوریان آغاز کرده است و این همکاریها میتواند توسعه پیدا کند. در بازیهای آسیایی فعلی در زمینه موفقیتهای پینگ پنگ ایران مستندی ساخته شد که بازدید بسیار خوبی بین مخاطبان چینی داشت. توسعه گردشگری ورزشی از ظرفیتهای بزرگ دو کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد. مخصوصا با توجه به جاذبههایی که در دو کشور وجود دارد. در پایان از شما دعوت میکنم به همراه هیات از کشور چین به ایران بیایید تا بتوانیم از نزدیک تعامل و رابطهای در ورزش و تربیت بدنی داشته باشیم.
وزیر ورزش و جوانان ایران نیز در پایان برای برای کاروان چین در کسب ۲۰۰ مدال طلا و شکستن رکورد کسب طلای این کشور آرزوی موفقیت کرد.
پس از پایان صحبتهای وزیر ورزش و جوانان ایران، همتای چینی که بصورت همزمان ریاست کمیته ملی المپیک چین را نیز بر عهده دارد با اعلام آمادگی از پیشنهاد مطرح شده در زمینه ایجاد اماکن ورزشی اظهار کرد: در خصوص تبادلات بیناورزشی و همکاریهای علمی در ورزش و افزایش بورسیهها و توسعه رشتههای سنتی دو کشور به نکات بسیار خوبی اشاره کردید. با فرمایش شما درخصوص تشکیل کارگروه مشترک کاملا موفق هستم و از دعوت شما برای ملاقات از کشور زیبای شما تشکر میکنم و امیدوارم بتوانم به زودی از ایران دیدن کنم.
در این دیدار سید مناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک و سرپرست کاروان ورزشی ایران در هانگژو، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن، علی رغبتی مشاور وزیر و محمدحسن تقیزاده مدیرکل امور بین الملل نیز حضور داشتند.
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