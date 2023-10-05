سردار مهدی حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور بیش از ۱۷۶ طرح ارتقا امنیت اجتماعی در استان اجرا شده که عمده آنها در بحث مبارزه با سرقت و مواد مخدر بوده است.

وی با بیان اینکه در ابتدای سال جاری میزان افزایش سرقت‌ها در استان نسبت به مشابه سال گذشته حدود ۱۳ درصد بود، افزود: با انجام برنامه‌ها و طرح‌های مقابله‌ای و پیشگیرانه موفق شدیم سیر افزایشی سرقت‌ها را کنترل کرده و به حدود سه درصد برسانیم که البته تلاش خواهیم کرد این میزان به صفر برسد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به افزایش ۶۹ درصدی انهدام باندهای سرقت در استان طی ۶ ماه سپری شده از سال جاری، تصریح کرد: طرح مقابله با سارقان همچنان با جدیت در استان دنبال خواهد شد و اگر سارقی صدبار هم آزاد شود و بازهم مرتکب این جرم شود قطعاً بازهم دستگیر می‌شود.

حاجیان در ادامه از تشکیل بانک اطلاعاتی سارقان سابقه دار به منظور کنترل هدفمند این افراد در استان خبر داد و گفت: برخورد با مالخران اموال مسروقه نیز با جدیت دنبال می‌شود چرا که اعتقاد داریم جرم آنها حتی بیشتر از افراد سارق است و قطعاً به سختی توسط دستگاه قضائی برابر قانون مجازات خواهند شد.

وی همچنین به کاهش معنادار سرقت‌های مهم در استان داشت و گفت: طی ۶ ماه سپری شده از سال جاری در بحث سرقت مغازه ۲۱ درصد، سرقت منزل ۳۹ درصد و سرقت خودرو ۳۷ درصد کاهش داشته‌ایم.

حاجیان تصریح کرد: در بحث سرقت‌های مهمه طی نیمه نخست امسال در مجموع ۱۸ درصد نسبت به ۶ ماه ابتدایی سال گذشته کاهش داشته‌ایم.

جمع آوری یک هزار و ۲۶۰ معتاد متجاهر در استان کرمانشاه

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اشاره‌ای هم به دستگیری معتادان متجاهر نیز داشت و گفت: در ۶ ماه سپری شده از سال، یک هزار و ۲۶۰ نفر از این افراد از سطح شهرها و روستاهای کرمانشاه جمع آوری شدند که نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین با اشاره به رشد ۱۴ درصدی خرده فروشان مواد مخدر، یادآوری کرد: در نیمه نخست امسال کشفیات قتل و دستگیری قاتلان و عاملان ضرب و جرح ۹۳ درصد افزایش داشته است.

حاجیان در ادامه از افزایش ۴۷ درصدی کشفیات قاچاق کالا از نظر ارزش ریالی خبر داد و گفت: طبق ابلاغی که به استان شده، تمام کالاهای مکشوفه قاچاق را با همکاری و همراهی سیستم قضائی معدوم خواهیم کرد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در ادامه به کشفیات پلیس استان در حوزه جرایم اقتصادی هم اشاره‌ای کرد و گفت: در مدت شش ماهه ابتدایی امسال، افزایش ۸۶ درصدی کشفیات جرایم اقتصادی را در استان داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه در بحث جرایم اجتماعی همچون توهین، افترا به دیگران، نشر اکاذیب و ایجاد احساس ناامنی در شبکه‌های اجتماعی هم افزایش ۹۳ درصدی کشفیات رخ داده است، تصریح کرد: بیشترین جرایم سایبری رخ داده در کرمانشاه در حوزه کلاهبرداری‌های اینترنتی بوده است.