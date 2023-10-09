سید عقیل مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود خشکسالی و کم آبی، خوشبختانه در نیمه نخست سال جاری بخش عمده آب شرب مورد نیاز سه شهر بزرگ خراسان شمالی بدون مشکل از سدها تأمین شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی تصریح کرد: هشت میلیون و ۶۲۰ هزار متر مکعب آب از سدهای شیرین دره، بارزو و بیدواز برای مصارف شرب شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین تحویل شده است.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت آب سدهای خراسان شمالی برای تأمین مصارف کشاورزی در شرایط کم آبی حاکم بر استان طی سال‌های اخیر، افزود: ۲۲ میلیون و ۷۴۰ هزار متر مکعب آب نیز از مجموع سدهای استان در نیمه نخست سال جاری برای مصارف کشاورزی زمین‌های پایین دست سدها تحویل شده است.

مرتضوی تعداد سدهای در دست بهره‌برداری در استان خراسان شمالی را هشت سد ذکر کرد و گفت: گنجایش مخزن این سدها در مجموع حدود ۲۲۳ میلیون متر مکعب است و شبکه آبیاری پایین دست آنها حدود ۲۲ هزار هکتار زمین کشاورزی را زیر پوشش دارد.