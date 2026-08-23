به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی، عباس جنگی‌مرنی در بازدید از کارگاه سد دربند، در جریان روند اجرایی و مطالعاتی این طرح قرار گرفت و اظهار کرد: مطالعات فنی طرح انتقال سالانه ۵ میلیون مترمکعب آب شرب تخصیصی به شهرهای مدنظر در سه شهرستان هدف، به‌زودی آغاز می‌شود.

وی افزود: در بخش اجرایی نیز علاوه بر برخی موارد ضروری، موضوع تملک زمین‌های زراعی و باغی مخزن سد باید تعیین تکلیف شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی بیان کرد: هدف از ساخت سد دربند در شهرستان سملقان، تأمین آب شرب مورد نیاز شهرهای منطقه، کنترل و مهار سیلاب، استفاده بهینه از منابع آب و بهبود کشاورزی و دامپروری است.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی این سد که از نوع خاکی با هسته رسی است و گنجایش مخزن آن حدود ۳۱ میلیون مترمکعب خواهد بود، از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و تاکنون حدود ۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.