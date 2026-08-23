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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

جنگی‌مرنی: مطالعات انتقال آب سد دربند به‌زودی آغاز می‌شود

جنگی‌مرنی: مطالعات انتقال آب سد دربند به‌زودی آغاز می‌شود

بجنورد- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: مطالعات فنی طرح انتقال سالانه ۵ میلیون مترمکعب آب شرب تخصیصی از سد دربند به شهرهای سه شهرستان هدف، به‌زودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی، عباس جنگی‌مرنی در بازدید از کارگاه سد دربند، در جریان روند اجرایی و مطالعاتی این طرح قرار گرفت و اظهار کرد: مطالعات فنی طرح انتقال سالانه ۵ میلیون مترمکعب آب شرب تخصیصی به شهرهای مدنظر در سه شهرستان هدف، به‌زودی آغاز می‌شود.

وی افزود: در بخش اجرایی نیز علاوه بر برخی موارد ضروری، موضوع تملک زمین‌های زراعی و باغی مخزن سد باید تعیین تکلیف شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی بیان کرد: هدف از ساخت سد دربند در شهرستان سملقان، تأمین آب شرب مورد نیاز شهرهای منطقه، کنترل و مهار سیلاب، استفاده بهینه از منابع آب و بهبود کشاورزی و دامپروری است.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی این سد که از نوع خاکی با هسته رسی است و گنجایش مخزن آن حدود ۳۱ میلیون مترمکعب خواهد بود، از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و تاکنون حدود ۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

کد مطلب 6924599

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