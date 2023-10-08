  1. استانها
  2. خوزستان
۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۹

آیت‌الله کعبی:

رژیم صهیونیستی به سمت نابودی پیش می‌رود / از فلسطینی‌ها حمایت شود

رژیم صهیونیستی به سمت نابودی پیش می‌رود / از فلسطینی‌ها حمایت شود

اهواز- نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری خواستار حمایت همه جانبه از جبهه مقاومت شد و گفت: رژیم صهیونیستی به سمت فروپاشی و نابودی پیش می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عباس کعبی با صدور بیانیه‌ای نسبت به عملیات نیروهای مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به فرزندان امت اسلامی، به فرزندان ملت مظلوم فلسطین، به فرزندان مقاومت اسلامی، به گردان‌های پیروز القسام، به جنبش حماس مبارز و به امت حزب الله عرض می‌کنم.

در این بیانیه گفته شده است: تبریک بابت پیروزی خیره‌کننده الهی در اولین حمله عملیات طوفان الاقصی که در پاسخ به تعدی آشکار به زنان، کودکان، خانواده‌ها و فرزندان ملت مقاوم فلسطین بود.

در این بیانیه اظهار شده است: این روز، روز مقاومت، روز خدا، روز پیروزی مظلوم بر ظالم و روز شادی، جشن، حمد و سپاس خداوند برای وفای به عهد و حمایت از بندگان باوفایش است.

در این بیانیه بیان شده است: این حمله ویژه و تاریخی که با ایمان و شجاعت شیرهای گردان‌های القسام انجام شد، معادلات نبرد و درگیری را از حالت دفاع به حمله و از حالت هماهنگی و بازدارندگی امنیتی به حالت ابتکار عمل، خلاقیت راهبردی، کار میدانی و امکان توسعه نبرد، روی آوردن به ایجاد قدرت رهایی‌بخش و تبدیل ضعف به قدرت و تهدید به فرصت تا آزادی تمام سرزمین‌های فلسطین تغییر داد.

در این بیانیه تاکید شده است: دشمن صهیونیستی از نظر اخلاقی، امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و دفاعی به شدت شکست خورده است. شکی نیست که رژیم صهیونیستی به سمت فروپاشی و نابودی پیش می‌رود. همچنین مشخص شده است که امید بستن به عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی اقدامی شکست خورده است و کشورهایی که در این مسیر حرکت می‌کنند، هیچ بهره‌ای نمی‌برند و نمی‌توان مانع از بین رفتن این غده سرطانی صهیونیستی شد.

در این بیانیه تاکید شده است: همه فرزندان امت اسلامی باید از مقاومت فلسطین حمایت کنند و با مقاومت اسلامی همسو شوند. باید از ملت مجاهد فلسطین در همه عرصه‌های فرهنگی، رسانه‌ای، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حمایت کنیم و به رزمندگان پول و اسلحه بدهیم و برای محقق شدن پیروزی کامل دعا کنیم. باید در مقابل جنگ ترکیبی و نرم و رسانه‌ای دشمنان اسلام و رژیم صهیونیستی هوشیار بود. همچنین نیروهای مقاومت باید پیوسته آمده باشند و جبهه‌های مختلف هماهنگ، منسجم و منضبط و گوش به فرمان رهبری باشند و تفرقه و اختلاف را کنار بگذارند. همچنین باید در شناخت دسیسه‌های دشمن بصیرت داشت و تحت هر شرایطی بر خداوند متعال توکل کرد.

در این بیانیه گفته شده است: مژده به شما ای رزمندگان مقاومت! این یک شوک و یک شکست تاریخی است که بر دشمن صهیونیستی وارد شد. این آغاز پیروزی‌های بزرگ‌تر است. در همین سال‌ها فلسطین از بحر تا نحر آزاد خواهد شد. این وعده خداست و ان‌شاء الله با نابودی اسرائیل ما با شما در قدس نماز خواهیم خواند. آن‌ها خانه‌هایشان را با دست خود و مؤمنان ویران می‌کنند. مصلح جهانی ظهور خواهد کرد و جهان را پر از عدل و انصاف می‌کند همان گونه که از ظلم و جور پر شده است. آن‌ها این اتفاق را دور می‌دانند، اما ما آن را نزدیک می‌دانیم. پس به نام خدا قدم بردارید و در راه خدا جهاد کنید و پیروزی جز از آن خدای توانا و حکیم نخواهد بود.

در این بیانیه آمده است: در خاتمه، برای شادی روح شهدای صالح، رهبران پیروزی و شهدای عملیات طوفان الاقصی دعا می‌کنیم؛ به‌ویژه روح سردار شهید قاسم سلیمانی که با هدایت و رهنمودهای امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) برای تسلیح مقاومت فلسطین تلاش کرده برای برطرف کردن نیازمندی‌های آن‌ها اقدام می‌کرد.

کد مطلب 5905794

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها