به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عباس کعبی با صدور بیانیه‌ای نسبت به عملیات نیروهای مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به فرزندان امت اسلامی، به فرزندان ملت مظلوم فلسطین، به فرزندان مقاومت اسلامی، به گردان‌های پیروز القسام، به جنبش حماس مبارز و به امت حزب الله عرض می‌کنم.

در این بیانیه گفته شده است: تبریک بابت پیروزی خیره‌کننده الهی در اولین حمله عملیات طوفان الاقصی که در پاسخ به تعدی آشکار به زنان، کودکان، خانواده‌ها و فرزندان ملت مقاوم فلسطین بود.

در این بیانیه اظهار شده است: این روز، روز مقاومت، روز خدا، روز پیروزی مظلوم بر ظالم و روز شادی، جشن، حمد و سپاس خداوند برای وفای به عهد و حمایت از بندگان باوفایش است.

در این بیانیه بیان شده است: این حمله ویژه و تاریخی که با ایمان و شجاعت شیرهای گردان‌های القسام انجام شد، معادلات نبرد و درگیری را از حالت دفاع به حمله و از حالت هماهنگی و بازدارندگی امنیتی به حالت ابتکار عمل، خلاقیت راهبردی، کار میدانی و امکان توسعه نبرد، روی آوردن به ایجاد قدرت رهایی‌بخش و تبدیل ضعف به قدرت و تهدید به فرصت تا آزادی تمام سرزمین‌های فلسطین تغییر داد.

در این بیانیه تاکید شده است: دشمن صهیونیستی از نظر اخلاقی، امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و دفاعی به شدت شکست خورده است. شکی نیست که رژیم صهیونیستی به سمت فروپاشی و نابودی پیش می‌رود. همچنین مشخص شده است که امید بستن به عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی اقدامی شکست خورده است و کشورهایی که در این مسیر حرکت می‌کنند، هیچ بهره‌ای نمی‌برند و نمی‌توان مانع از بین رفتن این غده سرطانی صهیونیستی شد.

در این بیانیه تاکید شده است: همه فرزندان امت اسلامی باید از مقاومت فلسطین حمایت کنند و با مقاومت اسلامی همسو شوند. باید از ملت مجاهد فلسطین در همه عرصه‌های فرهنگی، رسانه‌ای، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حمایت کنیم و به رزمندگان پول و اسلحه بدهیم و برای محقق شدن پیروزی کامل دعا کنیم. باید در مقابل جنگ ترکیبی و نرم و رسانه‌ای دشمنان اسلام و رژیم صهیونیستی هوشیار بود. همچنین نیروهای مقاومت باید پیوسته آمده باشند و جبهه‌های مختلف هماهنگ، منسجم و منضبط و گوش به فرمان رهبری باشند و تفرقه و اختلاف را کنار بگذارند. همچنین باید در شناخت دسیسه‌های دشمن بصیرت داشت و تحت هر شرایطی بر خداوند متعال توکل کرد.

در این بیانیه گفته شده است: مژده به شما ای رزمندگان مقاومت! این یک شوک و یک شکست تاریخی است که بر دشمن صهیونیستی وارد شد. این آغاز پیروزی‌های بزرگ‌تر است. در همین سال‌ها فلسطین از بحر تا نحر آزاد خواهد شد. این وعده خداست و ان‌شاء الله با نابودی اسرائیل ما با شما در قدس نماز خواهیم خواند. آن‌ها خانه‌هایشان را با دست خود و مؤمنان ویران می‌کنند. مصلح جهانی ظهور خواهد کرد و جهان را پر از عدل و انصاف می‌کند همان گونه که از ظلم و جور پر شده است. آن‌ها این اتفاق را دور می‌دانند، اما ما آن را نزدیک می‌دانیم. پس به نام خدا قدم بردارید و در راه خدا جهاد کنید و پیروزی جز از آن خدای توانا و حکیم نخواهد بود.

در این بیانیه آمده است: در خاتمه، برای شادی روح شهدای صالح، رهبران پیروزی و شهدای عملیات طوفان الاقصی دعا می‌کنیم؛ به‌ویژه روح سردار شهید قاسم سلیمانی که با هدایت و رهنمودهای امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) برای تسلیح مقاومت فلسطین تلاش کرده برای برطرف کردن نیازمندی‌های آن‌ها اقدام می‌کرد.