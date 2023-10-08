مهاجم خارجی پرسپولیس همچنان «هیچ»!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال گل گهر سیرجان در حالی یکشنبه هفته جاری میهمان پرسپولیس در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فصل جاری است که آمار گل‌های زده و خورده مشابه با سرخپوشان دارد. دو تیم تاکنون پنج گل زده و تنها یک گل خورده دارند تا همراه با استقلال تهران صاحب بهترین خط دفاعی باشند.

عملکرد مطلوب محمدرضا اخباری دروازه‌بان گل گهر سیرجان باعث شده تا تفکرات سرمربی یونانی دفاعی به نظر بیاید. سامان فلاح، مهدی ممی زاده، مهران گلزاری و مهدی تیکدری در خط دفاعی عملکرد قابل قبولی داشته‌اند تا تنها یک گل خورده در جریان بازی با ملوان بندر انزلی در هفته چهارم داشته باشند و مربیان پرسپولیس را برای عبور از سد مستحکم حریف سیرجانی به فکر فرو برد.

با این حال یحیی گل محمدی برای عبور از سد مستحکم دفاعی گل گهر چاره‌ای جز استفاده مجدد از شهاب زاهدی ندارد. مهاجم سرخپوشان با وجود اینکه پایش تا کنون به گلزنی باز نشده است همچنان انتخاب اول و آخر کادر فنی برای خط حمله است چونکه «نبیل باهویی» همچنان از شرایط ایده آل فاصله دارد و نمی‌تواند بازی کند تا در بهترین شرایط تنها روی نیمکت تیم بنشیند.

مهاجم سوئدی که بر خلاف میل کادر فنی توسط رضا درویش مدیرعامل باشگاه جذب شد در حال حاضر همچنان مشغول بدنسازی است و جایی در تفکرات تاکتیکی کادر فنی نداشته باشد. به نظر می‌رسد این بازیکن پس از تعطیلات پیش روی لیگ برتر بتواند در کارهای ترکیبی شرکت کرده و شانس خود را برای بازی در این تیم در ادامه رقابت‌های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا بسنجد.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و گل گهر سیرجان ساعت ۱۹:۱۵ فردا یکشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود که تماشاگران نیز حضور دارند تا علاوه بر تماشای بازی در جشن قهرمانی سوپرجام فصل گذشته نیز شرکت کنند.