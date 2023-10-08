پیشرفت ۸۰ درصدی ساخت بندر فاو عراق در ساحل خلیج فارس

‌به گزارش خبرنگار مهر به نقل از زاویه، مقامات عراقی اعلام کردند که ساخت بندر بزرگ فاو در ساحل خلیج فارس، که قرار است به یکی از بزرگ‌ترین بنادر کانتینری جهان تبدیل شود، ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و این کشور می‌خواهد ساخت آن را تا سال ۲۰۲۵ به پایان برساند.

ناصر الاسدی، مشاور نخست‌وزیر عراق در امور حمل و نقل گفت که وزارت حمل و نقل این کشور قصد دارد پیش از بهره‌برداری کامل از این بندر، برای یک بازه زمانی مشخص به‌طور آزمایشی از آن استفاده کند.

وی گفت: وزارت حمل و نقل در حال کار روی ایجاد یک راهبرد عملیاتی برای استفاده از بندر فاو است تا ما بتوانیم با حداکثر ظرفیت و بدون مشکل از آن استفاده کنیم.

شرکت دووی کره جنوبی در حال ساخت بندر فاو است و قرارداد مربوط به آن به ارزش ۲.۶ میلیارد دلار ۴ سال پیش بین این شرکت و وزارت حمل و نقل عراق منعقد شده است.