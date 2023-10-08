به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی عصر یکشنبه در جلسه ساماندهی اتباع خارجی در استان البرز که در اداره کل اتباع و امور مهاجرین استانداری برگزار شد، افزود: اتباع خارجی مجاز و دارای کارت آمایش و اقامت به لحاظ قانونی، وضعیت مشخصی دارند.

وی ادامه داد: در خصوص اتباع خارجی غیرمجاز نیز در تمامی کشورها طرد و برخورد قانونی صورت می‌گیرد از این رو در استان البرز نیز همزمان با سراسر کشور اقدامات لازم در این خصوص آغاز شده است.

وی افزود: طرح طرد اتباع خارجی غیرمجاز از استان در چارچوب قانون و ضوابط و همراه با رعایت کرامت انسانی صورت می‌گیرد.

استاندار البرز گفت: برای این منظور اردوگاهی ویژه راه اندازی شده و افراد برای ساماندهی و طرد در آن مکان اسکان پیدا کرده و مراحل لازم را طی می‌کنند.

وی افزود: ضرورت دارد که کارگروه ویژه ای نیز در البرز برای این امر تشکیل شود تا روند امور با نظارت و دقت بیشتری دنبال شود.

عبداللهی خانواده‌های شهدا و ایثارگران تبعه افغان را مورد اشاره قرار داد و گفت: این رزمندگان در دفاع از حرم جانفشانی و ایثارگری‌های فراوانی کرده اند که همواره باید مورد تکریم و توجه قرار گیرند.