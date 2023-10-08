به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، روح الله دهقانی در آئین گرامی‌داشت مرحوم روستا آزاد رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف و رئیس فقید اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به شخصیت علمی، تأثیرگذار و تلاش‌گر مرحوم روستا آزاد عنوان کرد: در سال‌هایی که افتخار داشتم در کنار دکتر روستاآزاد کار کنم، از ایشان بسیار آموختم و شخصیت علمی، فردی و اخلاقی ایشان الگویی ماندگار و ارزنده برای من است.

وی گفت: به خاطر دارم بسیاری از اوقات ایشان را در مسیر بازگشت به منزلشان همراهی می‌کردم و در طول مدت بازگشت، آن‌چنان غرق و شیفته سخنان و نکاتی شنیدنی از ایشان می‌شدم که بعد مسافت و زمان را فراموش می‌کردم. دکتر روستا آزاد ویژگی‌ها و سجایای اخلاقی بارز بسیاری داشت که تواضع و خاکساری را می‌توان از برجسته‌ترین آن‌ها دانست.

دهقانی با بیان خاطره‌ای از روحیه متواضع و افتاده مرحوم روستا آزاد گفت: به خاطر دارم در اردوی مشهد، من و دکتر رضوان، تازه جذب هیأت علمی دانشگاه شده بودیم و همراه جمعی از دانشجویان مشهد بودیم. قرار شد که صبح برای نماز صبح و زیارت عازم حرم حضرت رضا (ع) شویم. زنگ ساعت که به صدا درآمد و از خواب بیدار شدیم، پایین تخت فردی را دیدیم که خود را لای پرده پوشانده و روی زمین خوابیده بود. دقت کردم و دیدم دکتر روستا آزاد است. این تواضع و افتادگی در حالی بود که ایشان در همان زمان معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف بود. به حرم رفتیم و نماز را خواندیم؛ به محل اسکان که برگشتیم، دکتر روستا را دیدم در حالی که آماده می‌شد تا به حرم برود. بابت وضعیت پیش آمده، از ایشان عذرخواهی کردم و پوزش طلبیدم که ابتدا متوجه حضورشان نشدم. ایشان با لبخند و لحنی صمیمی گفت «پسر جان من چند روز را در گل هم خوابیده‌ام این‌جا که از خوابیدن در گل و لای خیلی بهتر است!» قصدم از بیان این خاطره اشاره به شخصیت متواضع و بلندنظر ایشان بود.

وی با بیان این‌که دکتر روستاآزاد، روحیه تربیت‌گری و انسان‌ساز داشت، ادامه داد: جوان ۲۹ ساله‌ای بودم که از من به عنوان معاون فرهنگی دانشگاه دعوت به همکاری کرد و این رفتار ایشان که میدان و فضای لازم را برای رشد و بالندگی یک فرد ایجاد کند، از دیگر ویژگی‌های بارز مرحوم روستاآزاد بود.

دهقانی با تاکید بر این که بسیاری از جریان‌های دانش بنیان اندیشه ورز و تربیت افرادی که در راستای ارتقای حکمرانی قدم برمی‌داشتند در زمان ایشان تحقق یافت، افزود: بسیاری از رویکردها و جریان‌های فناورانه‌ای که در دانشگاه امروز در جریان است و عادی و به عنوان اصولی بدیهی تلقی می‌شود، منبعث از انرژی، تلاش و اراده دکتر روستاآزاد است، آن هم در شرایط و زمانه‌ای که صحبت از این فضا بسیار دشوار بود.

به گفته معاون علمی رئیس جمهور، در آن زمان، حضور گفتمان و جریان تبدیل علم به ثروت و اقداماتی از قبیل ایجاد دفتر خدمات فناوری تا بازار یا اختصاص فضا به شرکت‌های دانش‌بنیان منتقدان جدی داشت و مرحوم روستاآزاد در چنین شرایطی از این گفتمان صحبت می‌کرد و برای تحقق آن می‌کوشید. در واقع در دوره‌ای که معاونت علمی و گفتمان دانش بنیان به این شکل رایج نبود ایشان مشوق و مروج و پیگیر این جریان‌ها بود.

در مراسم گرامیداشت مرحوم دکتر روستا آزاد که صبح امروز برگزار شد ضمن اعطای نشان ملی یونسکو به ایشان از جایزه فناوری و حکمرانی دکتر روستاآزاد نیز رونمایی شد.

رضا روستا آزاد، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف که از مردادماه ۱۳۸۹ تا شهریورماه ۱۳۹۳ ریاست این دانشگاه را برعهده داشت، ۱۹ مهرماه ۱۴۰۱ پس از تحمل دوره‌ای بیماری دعوت حق را لبیک گفت.

مرحوم روستاآزاد متولد ۱۳۴۰ بود، دوره دبیرستان را در دبیرستان خوارزمی گذراند و با کسب رتبه ۲۷ کنکور سراسری ریاضی فیزیک در سال ۱۳۵۸ وارد دانشگاه صنعتی اصفهان شد. وی در هر سه مقطع کارشناسی (صنعتی اصفهان)، کارشناسی ارشد (UETU ترکیه) و دکتری (Waterloo کانادا) دانش آموخته رتبه اول بود.

از فعالیت‌های علمی وی می‌توان به انجام ۳۹ پروژه پژوهشی، انتشار ۴۳ مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی، ۶۸ مقاله در کنفرانس‌های معتبر داخلی و خارجی، و راهنمایی و مشاوره بیش از ۸۰ پایان‌نامه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی اشاره کرد.