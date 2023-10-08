۴۵۴۴ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران زنجانی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی روز یکشنبه، گفت: تاکنون ۴,۵۴۴ میلیارد تومان به عنوان بخش اعظمی از بهای خرید تضمینی از طریق بانک عامل به گندمکاران پرداخت شده است.



زمانی با اشاره به اینکه مطالبات پرداخت شده حدود ۷۳ درصد از مطالبات گندمکاران است، عنوان کرد: مبلغ ۱,۷۹۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران در روزهای آتی به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

وی گفت: ۴۳۳ هزارتن گندم کشاورزان که در سال زراعی ۱۴۰۲ برداشت کرده‌اند از طریق ۴۱ مرکز فعال ملکی و خصوصی در استان خریداری شده است.

زمانی اظهار کرد: ۶۶ هزار و ۸۴۷ محموله گندم از ۲۶ هزار و ۷۹۷ گندمکار خریداری و در سلیوهای ملکی و بخش خصوصی، جهت برنامه‌ریزی در تامین آرد و نان شهروندان ذخیره شده است.



وی ادامه داد: طبق اعلام بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم در سالجاری از کشاورزان به ازای هر کیلوگرم ۱۵ هزارتومان تعیین شده است.