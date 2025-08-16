پرداخت بیش از ۸ هزار و ۸۶۹ میلیارد تومان به گندمکاران کرمانشاه

علی ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار استان اظهار داشت: در ادامه پرداخت‌های اخیر بیش از ۶ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندم کاران کرمانشاهی واریز شد که با این اقدام، مجموع پرداختی‌های استان تاکنون به بیش از ۸ هزار و ۸۶۹ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: با این میزان واریزی، درصد پرداخت مطالبات گندم کاران استان کرمانشاه به رقم قابل توجه ۷۳ درصد رسیده است و این روند تا تسویه کامل ادامه خواهد داشت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در استان طبق قیمت مصوب دولت انجام می‌شود؛ تصریح کرد: تاکنون بیش از ۵۸۶ هزار تن گندم از کشاورزان استان به ارزش تقریبی ۱۲ هزار میلیارد تومان خریداری شده است که از این میزان، تاکنون ۷۳ درصد آن معادل ۸ هزار و ۸۶۹ میلیارد تومان به حساب گندم کاران پرداخت شده است.

ملکشاهی با تاکید بر اینکه دولت و بانک کشاورزی مسئولیت پرداخت وجوه گندم کاران را برعهده دارند؛ ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان باقی‌مانده، مابقی مطالبات کشاورزان نیز پرداخت شود تا دغدغه‌ای در این زمینه وجود نداشته باشد.

وی در پایان گفت: حمایت از کشاورزان گندمکار نه تنها باعث دلگرمی آنان برای کشت سال آینده می‌شود، بلکه نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا خواهد کرد و از این رو دولت پرداخت به‌موقع مطالبات را در اولویت قرار داده است.