کاروان استقبال نمادین ورود حضرت فاطمه معصومه (س)در قم برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام و المسلمین صفر فلاحی ظهر یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های حرم مطهر حضرت معصومه (س) به مناسبت سالروز ورودی بانوی کرامت به قم اظهار داشت: ۲۳ ربیع الاول سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم است که مردم قم در طی بیش از ۲ دهه گذشته، این روز را گرامی می‌دارند و در واقع این روز زمینه وحدت و همگرایی مردم قم است.

مدیر حرم مطهر بانوی کرامت گفت: مسیر ورود حضرت معصومه سلام الله علیها از سمت ساوه بوده و آغاز حرکت کاروان استقبال نمادین از کریمه اهل بیت (س) از ساعت ۸ صبح از میدان معصومیه به سمت حرم مطهر است.

وی افزود: در طول مسیر این کاروان نیز ایستگاه‌های صلواتی از سوی گروه‌های مردمی و دستگاه‌های مختلف برپا می‌شود.

فلاحی ادامه داد: کاروان دیگری نیز از بیت النور محل عبادات آن حضرت که بیشتر بانوان خادم هستند به سمت چهارراه بازار و حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیهم حرکت می‌کنند.

وی عنوان داشت: اجتماع زائران از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه هفته جاری در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با نقاره زنی، مداحی، سخنرانی و خطبه خوانی خادمان همراه خواهد بود.

مدیر حرم مطهر حضرت معصومه (س) اضافه کرد: انتظاری که از اهالی رسانه می‌رود این است که این بانوی بزرگ اسلام برای جامعه بیشتر شناسانده و معرفی شود.

وی با بیان اینکه در ایام معصومیه در حرم مطهر بانوی کرامت برنامه‌های ویژه ای برگزار می‌شود افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته مواکبی برای ارائه خدمات به زائران و مجاوران برپا خواهند شد که فقط از قم هم نیستند و از شهرهای مختلف و حتی از کشور عراق نیز حضور دارند.