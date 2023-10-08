  1. استانها
  2. قم
۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۵۷

همزمان با ۲۳ ربیع الاول؛

کاروان استقبال نمادین ورود حضرت فاطمه معصومه (س)در قم برپا می شود

کاروان استقبال نمادین ورود حضرت فاطمه معصومه (س)در قم برپا می شود

قم- مدیر حرم مطهر حضرت معصومه (س) از برپایی کاروان نمادین استقبال مردم قم از بانوی کرامت همزمان با ۲۳ ربیع الاول سالروز ورود آن حضرت به این شهر از میدان معصومیه تا حرم مطهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام و المسلمین صفر فلاحی ظهر یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های حرم مطهر حضرت معصومه (س) به مناسبت سالروز ورودی بانوی کرامت به قم اظهار داشت: ۲۳ ربیع الاول سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم است که مردم قم در طی بیش از ۲ دهه گذشته، این روز را گرامی می‌دارند و در واقع این روز زمینه وحدت و همگرایی مردم قم است.

مدیر حرم مطهر بانوی کرامت گفت: مسیر ورود حضرت معصومه سلام الله علیها از سمت ساوه بوده و آغاز حرکت کاروان استقبال نمادین از کریمه اهل بیت (س) از ساعت ۸ صبح از میدان معصومیه به سمت حرم مطهر است.

وی افزود: در طول مسیر این کاروان نیز ایستگاه‌های صلواتی از سوی گروه‌های مردمی و دستگاه‌های مختلف برپا می‌شود.

فلاحی ادامه داد: کاروان دیگری نیز از بیت النور محل عبادات آن حضرت که بیشتر بانوان خادم هستند به سمت چهارراه بازار و حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیهم حرکت می‌کنند.

وی عنوان داشت: اجتماع زائران از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه هفته جاری در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با نقاره زنی، مداحی، سخنرانی و خطبه خوانی خادمان همراه خواهد بود.

مدیر حرم مطهر حضرت معصومه (س) اضافه کرد: انتظاری که از اهالی رسانه می‌رود این است که این بانوی بزرگ اسلام برای جامعه بیشتر شناسانده و معرفی شود.

وی با بیان اینکه در ایام معصومیه در حرم مطهر بانوی کرامت برنامه‌های ویژه ای برگزار می‌شود افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته مواکبی برای ارائه خدمات به زائران و مجاوران برپا خواهند شد که فقط از قم هم نیستند و از شهرهای مختلف و حتی از کشور عراق نیز حضور دارند.

کد مطلب 5906211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها