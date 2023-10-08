به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ضیاالدین حزنی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم جشن وصال و اهدای ۵۰۰ سری جهیزیه به زوج‌های جوان در استان کرمانشاه که در حسینیه ثارالله سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان برگزار شد، اظهار کرد: سپاه به منظور تسهیل در امر ازدواج به بحث ازدواج آسان ورود پیدا کرده است.

وی افزود: قرارگاه محرومیت زدایی سپاه در کنار و همراه دولت‌های مختلف برای انجام کارهای خیر و خدمت به مردم خصوصاً محرومین جامعه همیشه آماده است زیرا که شایستگی ما مسئولان زمانی ثابت می‌شود که مردم از ما رضایت داشته باشند.

دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه با اشاره به تذکرات مقام معظم رهبری در بحث جهیزیه و تسهیل امر ازدواج جوانان، بیان کرد: سپاه در کنار مأموریت‌های فراوان خود طی چند سال اخیر آسان کردن امر ازدواج را نیز دنبال می‌کند.

حزنی ادامه داد: یکی از برنامه‌های سپاه برای این امر تهیه و اهدای جهیزیه به زوج‌های جوان نیازمند است که تاکنون ۲۰ هزار و ۳۱۳ سری جهیزیه با همکاری کمیته امداد به زوج‌های جوان اهدا شده است.

وی با بیان اینکه اهدای این تعداد جهیزیه در چند مرحله بوده است، گفت: در روزهای اول اجرای این طرح تنها حدود ۵۰ سری جهیزیه تهیه و توزیع می‌کردیم اما امروز با ترویج ازدواج آسان این تعداد به بیش از ۳۰ هزار سری در کشور رسیده است.

حزنی با اشاره به اهدا ۵۰۰ سری جهیزیه به زوج‌های جوان کرمانشاه در مراسم جشن وصال امروز، وعده داد: تا پایان سال جاری نیز ۵۰۰ سری دیگر برای زوج‌های جوان نیازمند این استان تهیه و اهدا می‌شود.

به گفته وی، ارزش ریالی هر سری جهیزیه ۳۰۰ میلیون ریال و شامل ۱۰ قلم کالا است که تمام این کالاها تولید داخل است.

دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه خاطرنشان کرد: این اولین بار نیست که در کرمانشاه اهدا و توزیع جهیزیه توسط این قرارگاه انجام می‌شود، بلکه تا به امروز حدود ۱۸ هزار و ۹۷۰ سری جهیزیه به زوج‌های جوان این استان اهدا شده است.

حزنی با تاکید بر اینکه با تهیه این جهیزیه‌ها اهدافی را دنبال می‌کنیم، تصریح کرد: تسهیل امر ازدواج آسان، شکستن کمر طلاق، بحث فرزندآوری، حمایت از تولیدات داخلی و کارخانجات تعطیل یا نیمه تعطیل با سفارش اقلام و وسایل مورد نیاز تشکیل یک زندگی از جمله اهداف مهم این امر است.

وی با تاکید بر اینکه همه باید در راستای ازدواج آسان تلاش کنیم، گفت: باید جلوی طلاق‌های بی‌رویه در کشور گرفته و ازدواج آسان رواج داده شود.