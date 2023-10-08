پروژه راه آهن همدان- سنندج به بهره برداری خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور عصر شنبه در جلسهای با نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
وی در این دیدار با اشاره به مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به استان کردستان گفت: از مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به استان کردستان بیش از پنج هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری عنوان کرد: با توجه به اینکه سفر آیتالله رئیسی به کردستان جزو آخرین سفرهای استانی دور قبل بود اما شاهد پیشرفتهای خوبی در بهره برداری از پروژههای عمرانی و اقتصادی در این استان بودیم. انشاء الله در سفر بعدی آقای رئیس جمهور به این استان پروژههای اقتصادی و عمرانی دیگری به فرآیند بهرهبرداری برسند.
منصوری از بهره برداری پروژه راه آهن همدان- سنندج در سفر آتی رئیس جمهور به استان کردستان خبر داد و گفت: این خط راه آهن به عنوان یکی از قدیمیترین و مهمترین پروژههای حملو نقل کشور قرار است بعد از ۱۸ سال افتتاح شود. طول این پروژه ریلی حدود ۱۵۰ کیلومتر بوده که دارای ۶ ایستگاه شامل ۳ ایستگاه باربری و ۳ ایستگاه مسافری است.
وی با بیان اینکه این خط راهآهن برای نخستین بار استان کردستان را به شبکه ریلی کشور متصل کرده و مصوب شده که در فازهای بعدی تا مرز باشماق و خاک عراق امتداد یابد، یادآور شد: تکمیل این مسیر یک ابرپروژه ریلی محسوب میشود که ترانزیت ریلی غرب کشور را متحول میکند؛ بنابراین این اقدام نشان دهنده عزم دولت در گسترش شبکه ریلی کشور است.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: باید پروژههایی اجرایی شود که بیشترین اثرگذاری را برای مردم داشته باشد.
منصوری بیان کرد: در جلسات عمرانی و اقتصادی که در روزهای آینده برگزار خواهیم، تأمین اعتبارات و همچنین راهکارهای حل مشکلات استان کردستان بامحوریت علم بودجهریزی و لحاظ کردن اقتضائات واکاوی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه تلاش و اولویت دولت تکمیل پروژههای نیمه تمام است، تصریح کرد: استان کردستان ظرفیتهای اقتصادی زیادی دارد که معالأسف تا کنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است و دولت سیزدهم تلاش دارد، ضمن احیای ظرفیت اقتصادی این استان، مشکلات واحدهای تولیدی و نیازهای اقتصادی را برطرف کند.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: دولت همواره بر نهضت اتمام پروژههای نیمه تمام تاکید دارد و این مهم، سیاست قطعی دولت است. بنابراین تکمیل پروژههایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، در اولویت هستند.
وی در بخشی دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت همدلی دولت و مجلس برای حل مشکلات مردم، خاطر نشان کرد: همراهی و همسویی مجلس و دولت قطعاً میتواند اتفاقات خوبی را برای کشور و مردم رقم زند که دستاوردهای این همراهی جزو توفیقات جمهوری اسلامی و تمام اجزای نظام حکمرانی به شمار میرود.
وی ضمن تمجید از وطندوستی مردم قهرمانپرور استان کردستان و ایستادگی آنها مقابل توطئههای دشمنان قسمخورده جمهوری اسلامی ایران در طول عمر بابرکت انقلاب اسلامی، حل مشکلات کردستان را از اولویتهای دولت سیزدهم برشمرد.
در ادامه این نشست، نمایندگان مردم شریف استان کردستان ضمن تشکر از اقدامات و زحمات دولت سیزدهم، نظرات، پیشنهادات و در خواستهای خود را برای انجام هرچه بهتر سفر رئیس جمهور به این استان مطرح کردند.
نمایندگان همچنین بر توسعه آینده اقتصادی و توسعه شبکه ریلی، ضرورت اتمام پروژههای عمرانی، اتصال کریدور شمال غرب و جنوب غرب در استان کردستان تاکید کردند.
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