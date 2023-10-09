  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۴

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان:

مهارت‌ورزی دانش آموزان وارد دوره ابتدایی شود

مهارت‌ورزی دانش آموزان وارد دوره ابتدایی شود

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان دوران ابتدایی را محوری‌ترین زمان تحصیل دانست و گفت: مفاهیمی مانند مهارت‌ورزی دانش آموزان باید از دوره ابتدایی وارد چرخه آموزش شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال وزیری ظهر دوشنبه در نشست تخصصی با مدیران شهرستان سرخه به میزبانی دبیرستان رضایی نژاد، ضمن اشاره به اهمیت دوران ابتدایی و تحصیل دانش آموزان بیان کرد: دوره ابتدایی دوره چیدمان اولویت‌ها است.

وی با بیان اینکه آموزش بنیادین، رکن اصلی آموزش ابتدایی است، تاکید کرد: لازم است با برنامه ریزی بهتر در زمینه آموزش ابتدایی و شیوه‌ها و سرفصل‌ها، بازنگری و تغییراتی صورت گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه در دوره ابتدایی باید مباحث کارآفرینی نیز مد نظر قرار گیرد، گفت: مهارت ورزی دانش آموزان را باید به دوره ابتدایی وارد کرد.

وزیری یکی از نیازهای اساسی مجموعه آموزش و پرورش سرخه را تهیه نسخه جامع و آمایش سرزمینی دانست و تاکید داشت: تجربه گردانی مدیران و راه اندازی کاروان خدمت در زمره موضوعاتی است که باید مورد توجه مسئولان آموزش و پرورش سرخه قرار گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه توجه به مسأله نماز در مدارس باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد، گفت: هدف تعلیم و تربیت انسان سازی است

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اظهار کرد: تمام سند تحول بنیادین رویکردی بر مبنای فرمانده بودن مدیر مدرسه است لیکن مدیران می‌توانند با اختیار عملی که دارند بخشنامه‌ها را بومی سازی کنند.

کد مطلب 5906909

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها