به گزارش خبرنگار مهر، جمال وزیری ظهر دوشنبه در نشست تخصصی با مدیران شهرستان سرخه به میزبانی دبیرستان رضایی نژاد، ضمن اشاره به اهمیت دوران ابتدایی و تحصیل دانش آموزان بیان کرد: دوره ابتدایی دوره چیدمان اولویت‌ها است.

وی با بیان اینکه آموزش بنیادین، رکن اصلی آموزش ابتدایی است، تاکید کرد: لازم است با برنامه ریزی بهتر در زمینه آموزش ابتدایی و شیوه‌ها و سرفصل‌ها، بازنگری و تغییراتی صورت گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه در دوره ابتدایی باید مباحث کارآفرینی نیز مد نظر قرار گیرد، گفت: مهارت ورزی دانش آموزان را باید به دوره ابتدایی وارد کرد.

وزیری یکی از نیازهای اساسی مجموعه آموزش و پرورش سرخه را تهیه نسخه جامع و آمایش سرزمینی دانست و تاکید داشت: تجربه گردانی مدیران و راه اندازی کاروان خدمت در زمره موضوعاتی است که باید مورد توجه مسئولان آموزش و پرورش سرخه قرار گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه توجه به مسأله نماز در مدارس باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد، گفت: هدف تعلیم و تربیت انسان سازی است

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اظهار کرد: تمام سند تحول بنیادین رویکردی بر مبنای فرمانده بودن مدیر مدرسه است لیکن مدیران می‌توانند با اختیار عملی که دارند بخشنامه‌ها را بومی سازی کنند.