محمد امیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملیات طوفان الاقصی و شکست رژیم صهیونیستی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که باید در خصوص عملیات اخیر حماس به آن توجه کرد این است که نباید آن را تنها یک انتقام دانست چرا که قریب به ۸۰ سال است که سرزمین‌های فلسطین به اشغال نیروهای غاصب صهیونیستی درآمده و همه افرادی که در این سرزمین‌ها ساکن هستند در واقع غاصبان آن هستند و باید به خانه خود بازگردند.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: تاریخ به ما نشان می‌دهد اگر تجاوزی به سرزمینی اتفاق می‌افتد روند بازپسگیری آن همواره رخ می‌دهد ولی در خصوص مسئله فلسطین این روند بازپس‌گیری طولانی شده و به واسطه حمایت‌های دولت‌های غربی از اسرائیل ظلم‌های غیر انسانی بسیار زیادی طی این ۸۰ سال به وقوع پیوسته است.

وی بیان کرد: هم اکنون بهترین زمان برای اقدام بوده است چرا که حامیان رژیم غاصب قدس و دولت‌هایی که اسرائیل را خط قرمز خود می‌بینند ضعیف شده و موضوعاتی نظیر جنگ اوکراین نشان می‌دهد آنها حتی توان حفاظت از خود را نیز ندارند چرا که طی این جنگ روسیه آنها و ناتو را در هم کوبیده است.

امیدی تشریح کرد: امروز حماس و هم‌پیمانان او در محور مقاومت به درجه بالندگی رسیده‌اند و می‌توانند به دشمن متجاوز خود ضربات خرد کننده وارد کنند که اگر این عملیات اخیر را ضربه نهایی ندانیم باید گفت که به پایان این کارزار نزدیک شده‌ایم.

وی با اشاره به برخی از نتایج حملات اخیر حماس به سرزمین‌های اشغالی گفت: از تبلیغات مهم اسرائیلی‌ها برای جذب افراد به سرزمین‌های اشغالی امنیت و رفاه بالا است در حالی که امروز این تبلیغ شکسته شده و موج مهاجرت‌های معکوس از سرزمین‌های اشغالی آغاز شده است و در قدم بعدی مهاجرت جدید هم به این س زمین‌ها کم خواهد شد.

این کارشناس مسائل سیاسی یادآور شد: با توجه به امپراتوری رسانه‌ای غرب همچنان میزان و حجم شکست برای ارتش اسرائیل که خود را یک ارتش شکست ناپذیر معرفی می‌کند بسیار زیاد است و در عین حال می‌دانیم که نیروهای حماس و مردمی که در غزه زندگی می‌کنند از مرگ ترسی ندارند ولی در جبهه مقابل چنین نیست.

وی گفت: در حال حاضر نوار غزه زیر بمباران شدید اسرائیلی‌ها قرار دارد اما با توجه به افکار عمومی جهان این روند نمی‌تواند طولانی شود و پس از آن مذاکرات قطعاً به نفع حماس خواهد بود چرا که هم درگیری‌ها بسیار گسترده است و نیز بیش از ۲۰۰ اسیر اسرائیلی در دستان نیروهای فلسطینی هستند.

امیدی به حمایت‌های کشورهای اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: هم اکنون در جهان اسلام نیز موضع‌گیری‌های خوبی اتفاق افتاده است از جمله اینکه عربستان مصر و امارات متحده عربی از اقدامات فلسطین حمایت کرده‌اند اتحاد جهان اسلام می‌تواند برای فلسطینی‌ها امید آفرین باشد

وی در خاتمه یادآور شد: هم اکنون موازنه قوا به نفع فلسطین تغییر کرده است و این روند جهان را به سمت پایان این منازعه سوق می‌دهد و همان طور که رهبر انقلاب فرموده‌اند اسرائیل ٢۵ سال آینده را نخواهد دید.