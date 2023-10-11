رفع تصرف حریم و بستر رودخانه ها در ۱۱ شهرستان مازندران

حیدر داوودیان مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران در گفت‎وگوبا خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور با تلاش‌های همکاران در ادارات منابع آب شهرستان‌ها ۵۷ پرونده رفع تصرف حریم و بستر رودخانه‌های مازندران به مرحله اجرای حکم رسید و از تصرف خارج شد.

وی افزود: مجموع مساحت زمین‌های رفع تصرف شده از حریم و بستر رودخانه‌های مازندران در نیمه نخست سال جاری ۲۱۱ هزار و ۹۸۶ متر مربع است که در ۱۱ شهرستان رفع تصرف شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران خاطرنشان کرد: بیشترین تعداد رفع تصرف انجام شده در این بازه زمانی مربوط به شهرستان بابلسر بود که ۹ پرونده با بازپس‌گیری زمین مختومه شد. اما بیشترین میزان رفع تصرف از نظر مساحت در محدوده تحت مدیریت اداره منابع آب شهرستان‌های ساری و میاندورود انجام شد که ۱۸۳ هزار متر مربع از زمین‌های تصرف شده حریم و بستر رودخانه‌ها در قالب چهار پرونده رفع تصرف شد.

داوودیان اظهار کرد: شرکت آب منطقه‌ای مازندران بر حسب وظیفه و در راستای اجرای قانون توزیع عادلانه آب، به استناد تبصره ۴ ماده ۲ این قانون با هرگونه تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها به طور جدی برخورد خواهد کرد و در صورت مشاهده موارد تخلف، پس از ابلاغ اخطاریه قانونی توسط کارشناسان مدیریت منابع آب شهرستان‌ها به متخلفان و با پیگیری‌های به عمل آمده، محدوده تصرف شده رفع تصرف می‌شود.

وی با اشاره به همکاری دستگاه قضا در برخورد با متخلفان و بازپس‌گیری زمین‌های تصرف شده، خاطرنشان کرد: همکاران ما برای حفظ بستر و حریم رودخانه‌ها در مقابل سودجویان از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد و با متخلفان قاطعانه طبق قانون برخورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران تصریح کرد: از همه شهروندان و مسافران درخواست داریم که در صورت مشاهده تخلفاتی از قبیل برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها و سواحل یا تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها موضوع را به شماره ۱۸۲۱ اطلاع دهند تا بلافاصله برای پیگیری اقدام شود.

مازندران ۱۲۰ رودخانه اصلی و فرعی به طول هفت هزار کیلومتر دارد که دست‌کم ۲۰ رودخانه از این تعداد رودخانه‌های بزرگ و اصلی هستند. تلار، تجن، بابل‌رود، چشمه‌کیله، سردآبررود، چالوس، نکارود و هراز از جمله مهم‌ترین رودخانه‌های مازندران هستند.