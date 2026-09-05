۵۸۴ میلیون دلار کالا از گمرکات اصفهان صادر شد؛ افزایش ۲۴ درصدی واردات

رسول کوهستانی پزوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پنج ماهه امسال تشریفات صادرات ۸۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۵۸۴ میلیون دلار در گمرکات استان اصفهان انجام پذیرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث وزن ۶ درصد و از لحاظ ارزش ۱۹ درصد رشد داشته است.

وی داد: همچنین تشریفات واردات ۷۴ هزار تن کالا به ارزش ۲۶۱ میلیون دلار از طریق گمرکات استان اصفهان انجام پذیرفته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۵۰ درصد و از لحاظ ارزش ۲۴ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خاطرنشان کرد: در پنج ماهه امسال ۵۴ هزار میلیارد ریال درآمد وصولی (خالص پرداختی به خزانه) داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار برابر رشد داشته است.