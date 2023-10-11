به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی در چهارمین روز نخستین اجلاس رایزنان منطقه‌ای ایران در کشورهای همسایه گفت: دعوت از کانون در این اجلاس نشان می‌دهد که دست‌اندرکاران آن، اشراف خوبی به تأثیرگذاری حوزه کودک و نوجوان در عرصه فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی دارند.

وی ادامه داد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تنها مجموعه شبکه تخصصی کودک و نوجوان است که با این طول و عرض فعالیت و پیشینه بیش از نیم قرن دارد. اساس کار ما کتاب است. ۱۰۳۹ مرکز فرهنگی داریم که ۶۰ نوع فعالیت فرهنگی، ادبی و هنری از تجسمی تا قصه‌گویی در یک مجموعه بزرگ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عرضه می‌شود.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری، امروز کانون باید بذر ایمان را در دل کودک و نوجوان بکارد. حدود ۴۹۰ فیلم، سریال، انیمیشن داریم که قابلیت بهره‌برداری دارند. پویانمایی‌های صامت کانون، بین‌المللی است و نیاز به ترجمه ندارد. کانون از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی است. بیش از ۳ هزار عنوان کتاب داریم. کار کانون با کتاب شروع می‌شود، با کتاب ادامه می‌یابد و با کتاب تمام می‌شود.

علامتی گفت: بهترین کارگردان‌ها و انیماتورها را برای تولید آثار برای کودکان و نوجوانان به کار گرفتیم. اولویت ما کتاب و تولید کتاب است. بچه زرنگ محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. انیمیشن بچه زرنگ با ۷ میلیارد تومان رکورد فروش در سینماها را شکسته است. ظرفیت اربعین را برای کودکان و نوجوانان داریم و در این زمینه، در شهرستان شهریار برای کودکان و نوجوانان پاکستانی این ظرفیت فراهم شده است. در ونزوئلا و نیکاراگوئه بحث دیپلماسی کودک و نوجوان مطرح کردیم و رئیس جمهوری پیگیر این مساله هستند.

وی افزود: آماده هستیم نماینده حوزه کودک و نوجوان را با حمایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی معرفی کنیم و در صورت موافقت آن را بین کشورهای منطقه تعمیم دهیم. در توسعه آمورش زبان فارسی در کشورهای همسایه و توسعه آموزش زبان‌های خارجی می‌توانیم در خدمت رایزنان فرهنگی باشیم. همچنین آماده برگزاری هفته‌های دوستی و بویژه هفته‌های دوستی کودکان و نوجوانان در کشورهای همسایه هستیم.

نخستین اجلاس منطقه‌ای رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه، از ۱۵ تا ۲۰ مهر توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان قرارگاه اقتدار فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.