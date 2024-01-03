به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان با صدور حکمی محمدحسین علیمددی را به عنوان دستیار رسانهای خود در کانون پرورش فکری منصوب کرد.
در این حکم آمده است: در راستای تحول و توسعه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شما را که از حسن سابقه و تجربه کافی در این حوزه برخوردارید، به عنوان دستیار رسانهای مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منصوب میکنم.
در این حکم بر انجام چند مأموریت و ارائه گزارش آن در دورههای شش ماهه و یکساله تأکید شده است. این مأموریتها عبارتند از: راهاندازی و تأسیس مرکز هنریرسانهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ارائه برنامه یکساله و چشمانداز توسعه مرکز در سال آینده، برقراری ارتباط کارآمد با رسانهها و ایجاد شبکه ارتباطی مؤثر با فعالان رسانه در سطوح مختلفِ مدیران، نخبگان، برنامهسازها، مجریان و…، افزایش سطح کیفی و کمی تولیدات چندرسانهای، مشارکت در تولید برنامههای مرتبط با حوزه محتوایی کانون و حمایت از تولیدات فاخر و آثار ارزشمند در حوزه کودک و نوجوان، استفاده از ظرفیت هنرمندان حوزه کودک و نوجوان و بهرهمندی از تجربههای تولیدی پیشکسوتان این حوزه، بهرهمندی از ظرفیت جوانان و به کارگیری آنها در ساختار مرکز، تلاش برای ایجاد ظرفیت گفتمانسازی نظام مسائل حوزه کودک و نوجوان برای مخاطبان این حوزه، طراحی رسانهای برای اقدامها و مأموریتهای مشخص کانون از قبیل جشنوارهها و…، همکاری و همافزایی و همسویی با روابط عمومی کانون، تلاش برای بهسازی تصویر اندوخته کانون در اذهان عمومی و ارتقا برند کانون از طریق تولید آثار هنریرسانهای.
برنامهریزی برای شناسایی و توانمندسازی استعدادهای هنری و رسانهای کودک و نوجوان و اجرای آن در میان مدت، طراحی و اجرای رویداد-رسانههای کودک و نوجوان در مناسبتهای گوناگون و برای موضوعهای مختلف، بالا بردن توان و آمادگی عملیات رسانهای واکنش سریع در حوزه کودک و نوجوان به جهت عمل کردن در بزنگاههای حساس کشور، استفاده از ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی برای طراحی عملیاتهای رسانهای، پایش فضای رسانهای کشور و سنجش ذائقه مخاطب از طرق مختلف به جهت تولید بهروز و مناسب برای مخاطبان حوزه کودک و نوجوان از دیگر مأموریتهایی است که علامتی به آنها اشاره کرده است.
علیمددی پیش از این دستیار ویژه معاونت رسانه سازمان تبلیغات اسلامی بوده و از سابقه کار او میتوان به معاون مرکز هنریرسانهای نهضت، مشاور سازمان زیباسازی شهر تهران، معاون مدرسه هنر و رسانه قاصد، عضو هیأت مدیره شرکت هنری نوآژ و تهیهکنندگی و کارگردانی تلویزیون اشاره کرد.
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