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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۱

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری:

بنیاد برکت آماده حمایت از شرکت‌های صاحب ایده است

بنیاد برکت آماده حمایت از شرکت‌های صاحب ایده است

شهرکرد_مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری گفت: از همه شرکت‌ها دعوت می‌شود چنانچه طرح یا ایده‌ای دارند به مجریان بنیاد برکت مراجعه و از حمایت‌ها بهرمند شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ابراهیمی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم مراسم رونمایی از شرکت دانش‌بنیان تولیدات پنل‌های خورشیدی با اشاره به حمایت‌های اشتغال‌زایی این ستاد اظهار کرد: این حمایت‌ها از طریق پرداخت تسهیلات صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: ما در همه قسمت‌ها جوانان مستعد در بحث دانش‌بنیان‌ها و صاحب ایده را شناسایی می‌کنیم و حمایت‌ها صورت می‌گیرد.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: از همه شرکت‌ها دعوت می‌شود چنانچه طرح یا ایده‌ای دارند به مجریان بنیاد برکت مراجعه کنند و از حمایت‌ها بهرمند شوند.

کد مطلب 5908638

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