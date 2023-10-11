به گزارش خبرنگار مهر، محمود ابراهیمی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم مراسم رونمایی از شرکت دانش‌بنیان تولیدات پنل‌های خورشیدی با اشاره به حمایت‌های اشتغال‌زایی این ستاد اظهار کرد: این حمایت‌ها از طریق پرداخت تسهیلات صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: ما در همه قسمت‌ها جوانان مستعد در بحث دانش‌بنیان‌ها و صاحب ایده را شناسایی می‌کنیم و حمایت‌ها صورت می‌گیرد.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: از همه شرکت‌ها دعوت می‌شود چنانچه طرح یا ایده‌ای دارند به مجریان بنیاد برکت مراجعه کنند و از حمایت‌ها بهرمند شوند.