به گزارش خبرنگار مهر، محمود ابراهیمی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم مراسم رونمایی از شرکت دانشبنیان تولیدات پنلهای خورشیدی با اشاره به حمایتهای اشتغالزایی این ستاد اظهار کرد: این حمایتها از طریق پرداخت تسهیلات صورت میگیرد.
وی تصریح کرد: ما در همه قسمتها جوانان مستعد در بحث دانشبنیانها و صاحب ایده را شناسایی میکنیم و حمایتها صورت میگیرد.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: از همه شرکتها دعوت میشود چنانچه طرح یا ایدهای دارند به مجریان بنیاد برکت مراجعه کنند و از حمایتها بهرمند شوند.
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