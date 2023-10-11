به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، سازمان سینمایی در بیانیه‌ای، کشتار مردم مظلوم غزه و فلسطین به دستان رژیم غاصب صهیونیستی را محکوم کرد.

متن بیانیه سازمان سینمایی بدین شرح است:

«بار دیگر، سکانس‌های مهیبی از کشتار دردناک بشریت را شاهدیم، تصاویری که در تاریخ و در ذهن و ضمیر انسان‌های آزاده فراموش نخواهد شد. رنج مظلومیت انسان فلسطینی، انسانی که به زبان نزار قبانی «در چشمانش خلاصه اندوه انسان هاست».

در روزگار عجیبی به سر می بریم که دوباره، خاک، شرمگین از آغشته شدن به خون صدها هزار فلسطینی بی گناه و بی پناه است.

ما، جهان و سینما، شرمگین‌تر از همیشه، به قاب پرده‌هایی از سینما نظاره می‌کنیم که از این همه تراژدی تلخ و سیاهی خالی است و توشه‌ای برای آیندگان، در آن نقش نبسته است.

در فراسوی این کره خاکی، غزه مظلوم، غزه بی پناه، بار دیگر، زیر آوارها دفن می‌شود و سوداگری ماجراجویان خون آشام تاریخ معاصر را تجربه می‌کند. کودکان، زنان و کهنسالان در خون خویش می‌غلتند و وجب به وجب خاک، بوی خون و باروت می‌دهد و در این میان پلان‌های سینما خالی از صدای سال‌ها رنج و خون دلمه بسته این سرزمین خسته و سوخته است و هنوز سینمای ما و جهان، نسبتش را با این فجایع ضد انسانی روشن نکرده است. اکنون، وقت درنگ نیست. چاووش وجدان‌های بیدار به صدا در آمده است و بی‌تردید، هنر و هنرمند در این گرانیگاه پیشتاز است. برج مراقبت شرف و حیثیت انسانی است. چشم بستن بر این گستره از وحشی گری جنایت است.

بی گمان، همه چیز در حافظه تاریخ می‌ماند و کسانی را که می‌توانستند در دفاع از کودکان و زنان بی گناه بنویسند، تصویر کنند، فریاد زنند اما در برج عاج خویش لمیدند، فراموش نخواهد کرد.

امروز زمان آن است که روشنفکران، هنرمندان و سینماگران ایران و جهان، انتخاب کنند تا در سمت درست تاریخ بایستند و فراموش نکنند به سوگندی که به قلم و هنر خورده‌اند تا رسالت بزرگ انسانی خویش را محقق سازند و نگذارند صدای انسان‌های مظلوم به محاق برود، نگذارند فریادها و نجواهای کودکان و زنان بی سلاح غزه و فلسطین در هرم دودها و انفجارها پنهان بماند.

هنگام رسیده است تا سینماگران و هنرمندان جهان بر عهد خویش بایستند و روایتگر جان‌های سوخته کودکان مظلوم فلسطین و غزه بر پرده‌های سینما و تصویر باشند.

در اعماق وجدان هر هنرمند و سینماگری، و هر انسان آزاده‌ای این صدای مظلومانه کودکان غزه پژواک دارد: تو را من چشم در راهم.»