پلیس به بیش از ۵۰ هزار دوربین البسه نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد دولتخواه معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا در نشستی با اصحاب رسانه درباره طرح‌های تحولی کلان فاوا برای خدمت به مردم گفت: اهداف این طرح تحول در ارائه خدمات به مردم و سازمان‌ها، چابک سازی‌ها، مدیریت و نظارت، تسریع در انجام مأموریت، ارتقا توان عملیاتی پلیس در پیشگیری، شناسایی و کشف علمی جرم، توانمندسازی پلیس در اعمال به موقع قوانین و مقررات و افزایش رضایت‌مندی عمومی است.

وی افزود: همچنین ایجاد و توسعه درگاه خدماتی به مردم، ارائه خدمات به سازمان‌ها، نهادها و کسب و کارها تسهیل در اجرای مأموریت‌های سازمانی، ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های فناورانه و نوین از دیگر اهداف این تحول کلان است، همچنین دستاوردهای این طرح ارائه خدمات به مردم در بسترهای نوین، دسترسی بدون محدودیت مکانی و زمانی به خدمات انتظامی، کاهش مراجعات مردمی به مراکز پلیس، توانمندسازی فرماندهان برای مدیرت صحنه عملیات با دسترسی به داده‌های میدانی، سلب تحرک از مجرمین با اعمال به موقع قانون، تبدیل فراجا به سازمانی بر خط با تعامل داده‌ای با ۳۲ سازمان، نهاد و کسب و کار از دیگر برنامه‌ها و اهداف است.

دولتخواه ادامه داد: همچنین سامانه استعلام وضعیت خودرو به طور لحظه‌ای شرایط و وضعیت وسایل نقلیه را در اختیار مردم قرار می‌دهد و قرار است روی سکوهای خدمات عمومی مستقر شود.

وی با تاکید بر اینکه با رضایت مالک مشخصات خودرو روی این سامانه قرار می‌گیرد، توضیح داد: هر وقت قرار است از یک وسیله استعلام گرفته شود، ابتدا گذرواژه ای برای مالک به صورت پیامکی ارسال می‌شود و در صورت رضایت مالک وضعیت خودرو به خریدار نمایش داده می‌شود.

وی ادامه داد: تعدد معامله وسایل نقلیه، سابقه بیمه نامه، شرایط سند و حتی وضعیت گارانتی خودرو در این سامانه بارگذاری خواهد شد.

سردار دولتخواه با یادآوری اینکه طبق تبصره ۱۰ قانون بودجه باید قوه قضائیه، وزارت کشور، شرکت‌های بیمه و خودروسازان به این سامانه متصل شوند، گفت: تاکنون فراجا و صنعت بیمه به این سامانه متصل شده‌ اند و به زودی بقیه دستگاه‌ها نیز باید طبق قانون به آن متصل شوند.

وی گفت: اکنون ۲۰ هزار دوربین البسه در اختیار پلیس قرار دارد که تا پایان امسال به ۲۸ هزار دوربین خواهد رسید.

سردار دولتخواه با اعلام اینکه ۸ هزار دوربین البسه تا پیش از آذرماه در اختیار پلیس قرار می‌گیرد، ابراز امیدواری کرد که با تأمین اعتبار لازم، بتوان تا پایان سال، شمار بیشتری از مأموران را به این دوربین‌ها مجهز کرد.

وی گفت: نیاز پلیس به دوربین البسه بیش از ۵۰ هزار دستگاه است.

خدمات ارائه شده به مردم در دفاتر پلیس +۱۰

وی گفت: در حال حاضر ۱۰۴۶ دفتر فعال در سطح کشور وجود دارد و تا پایان سال این تعداد به ۱۰۹۰ دفتر افزایش خواهد یافت. همچنین دفاتر پلیس +۱۰ تعداد ۳۲ عنوان خدمت را به متقاضیان ارائه می‌دهند.

وی درباره خدمات الکترونیک انتظامی ارائه شده دفاتر گفت: در ۶ ماه سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰ میلیون ۴۳۱ هزار و ۴۱۴ خدمت در دفاتر پلیس +۱۰ ارائه شده که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۳ درصد افزایش داشته است.