مشکل ۲۰ هزار کلاس درس بدون معلم حل شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهباز حسن پور در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: یک ماه از آغاز سال تحصیلی می‌گذرد، اما برخی از مدارس حوزه انتخابیه بنده هنوز معلم ندارند.

وی بیان کرد: از سوی دیگر بحث سه شنبه‌های نظارتی یک ابتکار بسیار خوبی است که از سوی رئیس مجلس راه انداخته شد، اما اکنون با بررسی لایحه برنامه هفتم در صحن مجلس بحث نظارت مجلس کنار رفته است.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: بنده بحث مربوط به معلمان را از ابتدا پیگیری کردم. در همان روزهای ابتدایی بر اساس آماری که به دست آوردم، حدود ۲۳ هزار کلاس دچار مشکل بود اما بر اساس گزارشی که ساعت ۱۰ شب گذشته از وزیر گرفتم و با توجه به آخرین مصوبه‌ای که برای بازگشت به کار بازنشستگان داشتیم و بدهی‌هایی که پرداخت شد، اکنون حدود سه هزار کلاس درس با مشکل مواجه هستند که وزیر قول داد ظرف دو روز آینده مشکل این کلاس‌ها همحل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه گفته شود نظارت مجلس تعطیل شده، حرف غلطی است. هیچیک از نمایندگان موضوعات مردم را رها نمی‌کنند و همه امور مردم دنبال خواهد شد. درباره بازنشستگان نیز در جلسه‌ای که تشکیل شد، توافق بین مجلس و دولت برای همسان سازی حقوق در لایحه برنامه هفتم انجام شده و قطعاً مجلس از کنار این موضوع مهم رد نخواهد شد. امیدواریم این موضوع در صحن مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.