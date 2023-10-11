۳۸۰۰ فروشگاه برای طرح کالابرگ الکترونیک تجهیز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری پیش ازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون بیش از ۷۴ هزارو ۹۳۳ خانوار در استان از مزایای طرح کالابرگ الکترونیک بهره‌مند شدند.

وی عنوان کرد: این خانواده‌ها بیش از ۶۲ میلیارد تومان کالای مورد نیاز را از طریق کالابرگ الکترونیکی خریداری کرده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: ۳ هزار و ۷۹۷ پایانه فروشگاهی در سطح این استان به اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی پیوسته‌اند و از این تعداد فروشگاه ۱۷۶ هزار و ۱۴۵ تراکنش به ثبت رسیده است.

باقری در خصوص شرط بهره‌مندی دهک‌های اول تا پنجم درآمدی از مشوق طرح کالابرگ الکترونیک، افزود: تا پیش از این شرط بهره‌مندی از یارانه تشویقی این بود که حداقل ۸۰ درصد یارانه خود را به خرید ۱۱ قلم کالای اعلام شده اختصاص دهند اما بر اساس قانون جدید این مشوق، با خرید ۵۰ درصد از یارانه بلافاصله ۱۲۰ هزار تومان در حساب آن‌ها شارژ می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه دهک‌های اول تا پنجم می‌توانند از طرح تشویقی کالابرگ الکترونیک بهره‌مند شوند، گفت: افرادی که مشمول یارانه ۴۰۰ هزار تومانی هستند، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان و افرادی که یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند، با خرید ۱۵۰ هزار تومان می‌توانند از طرح تشویقی کالابرگ استفاده کنند.

این مسئول درباره نحوه خرید از فروشگاه‌های اینترنتی با کالابرگ الکترونیکی، گفت: مطابق اعلام معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر امکان خرید از فروشگاه اینترنتی «اسنپ‌مارکت» در طرح کالابرگ الکترونیک فراهم شده است.

باقری خاطرنشان کرد: امکان خرید از فروشگاه‌های اینترنتی در طرح کالابرگ الکترونیک و استفاده از اعتبار یارانه مهرماه برای ۹ دهک درآمدی فعال است اما بهره‌مندی از یارانه تشویقی ١٢٠ هزار تومانی و پوشش مابه‌التفاوت تورمی تنها برای دهک یک تا پنج درآمدی امکان‌پذیر بود که بنابر اعلام امروز وزیر کار از هفته آینده دهک‌های ۶ و ۷ نیز شامل یارانه تشویقی خواهند شد.

وی بیان کرد: در حال اتصال سایر فروشگاه‌های اینترنتی نیز به این طرح هستیم تا بتوانیم دسترسی مردم را به این طرح بزرگ آسان‌تر کنیم. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران اضافه کرد: در صورت استفاده از این مزیت و خرید کالا از محل اعتبار یارانه، به میزان اعتبار استفاده شده از یارانه ماه بعد خانوار کسر و مابقی به صورت نقدی، در موعد مقرر واریز یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد.

باقری افزود: به موجب این طرح، امکان خرید اعتباری ۱۱ قلم کالای اساسی شامل ماست، شیر، پنیر، قند و شکر، ماکارونی، روغن مایع، برنج، مرغ و تخم مرغ تا سقف مبلغ یارانه خانوار از فروشگاه‌های عامل، یک ماه زودتر از تاریخ واریز نقدی فراهم شده است.