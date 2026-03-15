۹۶۰ همت اعتبار برای کالابرگ در سال ۱۴۰۵ دیده شده است

به گزارش خبرنگار مهر،یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیش بینی اعتبار ۹۶۰ هزار میلیارد تومانی (همتی) برای تامین منابع مالی کالابرگ توسط دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۵ خبر داد.

وی افزود: دولت و مجلس برای سال آینده ۹۶۰ همت را برای کالابرگ در بودجه مصوب کرده اند که حاکی از تداوم طرح است.

وی تاکید کرد: طی سال جاری در طرح جدید کالابرگ به دنبال تصمیم و تصویب دولت مبنی بر حذف ارز چند نرخی و یکسان سازی نرخ ارز، سه نوبت اعتبار کالابرگ به حساب سرپرستان خانوار واریز شده‌است.

وی اظهار کرد: در این دوره به ازای هر کدام از اعضای خانوار یک میلیون تومان در هر ماه به حساب سرپرست خانوار واریز شد که تخصیص ۹۶۰ هزار میلیارد تومان، نشان دهنده پیش بینی اعتبار کالابرگ برای ۱۲ ماهه حداقل برای ۸۰ میلیون ایرانی و هر کدام از هموطنان به مبلغ یک میلیون تومان است.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رصد مستمر قیمت اقلام کالاهای اساسی، تاکید کرد: تغییر مبلغ نهایی کالابرگ یک میلیون تومانی، نیازمند تصویب کارگروه ماده ۱۳ طرح تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم است.