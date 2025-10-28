حضور ۳ پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش عباس آباد ثبت شد

علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر ثبت مجدد حضور پلنگ در این پناهگاه ارزشمند حیات وحش استان اصفهان اظهار کرد: در مدت کمتر از ۱۲ روز، دوربین‌های تله‌ای نصب‌شده توسط محیط‌بانان تلاشگر منطقه، موفق به ثبت تصاویر یک پلنگ نر، یک پلنگ ماده و توله آن‌ها شدند.

وی با بیان اینکه این موضوع نشان‌دهنده پویایی جمعیت این گونه ارزشمند و استمرار زادآوری موفق در منطقه است، افزود: منطقه عباس‌آباد از دیرباز نقش ذخیره‌گاه طبیعی را برای زیستگاه‌های اطراف ایفا کرده و در ده سال گذشته به‌طور پیوسته شاهد تولد توله‌های جدید پلنگ بوده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین گفت: افزایش جمعیت پلنگ‌ها سبب شده تا برخی نرهای جوان به گسترش قلمرو خود در مناطق آزاد پیرامون منطقه و حتی شهرستان‌های نزدیک روی بیاورند و نمونه‌ای از این رفتار چندی پیش در محدوده معلی انارک نیز مشاهده شد.

وی ادامه داد: تداوم ثبت چنین تصاویر و افزایش تعداد توله‌ها، بیانگر شرایط زیستگاهی پایدار و امنیت بالا برای گونه‌های شاخصی همچون پلنگ ایرانی در عباس‌آباد است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین تاکید کرد: ارتقاء سطح حفاظتی منطقه عباس‌آباد، افزوده شدن امکانات و نیروی بیشتر، می‌تواند زمینه‌ساز حفظ بهتر گونه‌های نادر و ایجاد محیطی پویاتر برای حیات‌وحش اصفهان باشد.

وی گفت: موفقیت در ثبت این تصاویر، با استفاده از تجربیات میدانی محمدرضا حلوانی مسئول پناهگاه و همکاری حسین عبدالهی محیط بانان مستقر در پناهگاه حیات وحش عباس آباد به دست آمده است.