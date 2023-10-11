سال ۱۴۰۲ سالی سخت برای قاچاقچیان در خشکی و دریا است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد رضا رادان در آئین رزمایش دریایی منطقه‌ای محمد رسول‌الله (ص) که به مناسبت هفته انتظامی در آب‌های خلیج‌فارس در استان هرمزگان برگزار شد، گفت: هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم دشمنی (آمریکای جنایتکار) که هواپیمای مسافربری بی دفاع را سرنگون کرد و تعداد زیادی را به شهادت رساند و از قِبَل این فتح الفتوح پوشالی همدیگر را در آغوش گرفتند، این اقتدار پوشالی دشمن را نشان می‌دهد.

سردار رادان افزود: دیری نمی‌گذرد که این دشمن پوشالی با همه تجهیزات و همه یگان‌هایی که مدعی بود از این یگان پر آموزش‌تر، تخصصی‌تر، حرفه‌ای تر و چابک‌تر و چالاک‌تر ندارد توسط رزمندگان سپاه پاسداران کشورمان در دریا از ترس به گریه می‌افتد؛ این قدرت پوشالی است، قدرتی که به تعدی به مظلوم خوشحال می‌شود و در مقابله نیز زود تسلیم می‌شود.

وی بیان کرد: این در واقع اقتدار نیروهای مسلح کشورمان را نشان می‌دهد، اقتداری که وقتی ناوی از ناوهای دشمن قصد حرکت به سمت آب‌های سرزمینی کشورمان می‌کند با یک پیام از ارتش جمهوری اسلامی حتی اجازه نمی‌دهد به سرفصل مرزی نزدیک شود و خودش را دور می‌کند، این به معنای اقتدار توأم با منزلت، توأم با بازدارندگی ذهنی، علمی و عملی است.

فرمانده کل انتظامی کشور اظهار کرد: باید سر تعظیم بر رزمندگان عزیزمان در ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و مرزبانی انتظامی قهرمان نظام جمهوری اسلامی فرود بیاوریم اما در کنار آن اتفاق زیباتر هم می‌افتد و آن دست در دست هم گذاشتن نیروهای مسلح برای همپوشانی قدرت و همپوشانی مأموریت برای اینکه هیچ گونه خللی اتفاق نیفتد و بروز و ظهور پیدا نکند.

وی یادآور شد: نیروهای مسلح با اقدامات مقتدرانه و عملیات‌های بهنگام و به موقع در جای خود، توسط ارتش، سپاه و انتظامی فکر تعدی به خاک و آب نظام مقدس جمهوری اسلامی را از سر دشمن بیرون می‌کند؛ این یک نکته‌ای است که شاید بعضی وقت‌ها کمتر به آن توجه می‌شود یا به سادگی از کنار آن می‌گذریم و این اوج بازدارندگی از جهت ذهنی و از جهت عملی است.

سردار رادان تصریح کرد: در این حالت است که یک کشور می‌تواند ادعا کند که به نقطه‌ای از بازدارندگی رسیده است.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی تصریح کرد: در رابطه با کنترل سارقان حرفه‌ای در آینده خبرهای خوبی به مردم می‌دهیم که امیدواریم ثمره آن رضایت‌مندی مردم و رضایت‌مندی خداوند را به دنبال داشته است.

وی با اشاره با اینکه سال ۱۴۰۲ سالی سخت برای قاچاقچیان در خشکی و دریا است، عنوان کرد: تردد در خشکی و دریا برای قاچاقچیانی که به اقتصاد کشور لطمه می‌زنند، کار و اشتغالِ در دست جوانان را ربایش می‌کنند و سرمایه‌گذاران را دچار ناامیدی می‌کنند، سخت‌تر از همیشه می‌شود.

فرمانده فراجا خطاب به نیروهای مرزبانی و دریابانی اظهار کرد: با برگزاری رزمایش و مانور دریایی منطقه‌ای که اکنون در آب‌های خلیج فارس شاهد هستیم، از این پس انتظارمان از نیروهای مرزبانی و دریابانی بیشتر است و باید نتیجه کشفیات آن‌ها صدچندان شود تا جایی که همه بگویند روزگار بر قاچاقچیان سخت شده است.

وی با اشاره به اینکه در راه پاسداری از مرز و بوم کشورمان و مقابله و مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان تاکنون شهدای زیادی تقدیم کرده‌ایم، گفت: چه افتخاری است که انتظامی بتواند با افتخار سرش را بلند کند و بگوید مردم عزیز و مردم غیور میهنم، مجموعه انتظامی شما تنها در ۶ ماهه امسال بیش از ۵۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است.

سردار رادان اظهار کرد: امروز نیروهای مسلح مانند یَد واحده‌ای در کنار هم، باهم، برای هم و برای عزت و اقتدار میهن اسلامی و تقدیم امنیت و آرامش به محضر شریف مردم عزیز و بزرگوار نظام جمهوری اسلامی زیر سایه رهبر معظم انقلاب به عنوان فرمانده کل قوا هستند.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی اظهار کرد: یکی از افتخارات و ویژگی‌های منحصر به فرد نیروهای مسلح نیز این است که فرمانده کل قوا، رهبر معظم انقلاب هستند و در حقیقت تخصص در کنار تعبد و برای انجام مأموریت ۲ بالی است که فرآیند و عمل به آن، در واقع مأموریتی از جنس اقتدار، بزرگی و برتری بر هر نظام سلطه‌ای می‌شود که دشمن زورگو و ظالم را غافلگیر می‌کند.

وی گفت: باید بر همه شما نیروهای مسلح و مردم عزیزمان درود بفرستیم و آرزو کنیم که همواره بتوانیم خادمان خوبی برای مردم باشیم و درود بفرستیم بر همه شهیدانی که دل در گرو خدمت گذاشتند و بالاترین و بزرگترین سرمایه خود را تقدیم بزرگترین حق یعنی مردم و وطن کردند.

فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: وسعت رزمایش منطقه‌ای محمد رسول‌الله (ص) ۲ در محدوده ۶۴۰ مایل مربع معادل ۲ هزار و ۷۳ کیلومترمربع با تعداد بیش از ۷۷ فروند شناور کلاس‌های مختلف به منظور ارتقای آمادگی عملیاتی در تنگه هرمز و در آب‌های سرزمینی به مرحله اجرا گذاشته شده که جای تقدیر و تشکر دارد.

گفتنی است؛ این رزمایش با مشارکت فرماندهی مرزبانی استان‌های سیستان و بلوچستان (پایگاه دریابانی چابهار)، پایگاه دریایی کیش و قشم، مرزبانی استان بوشهر و همراهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در منطقه، سازمان شیلات، سازمان بنادر و دریانوردی و حمایت استاندار هرمزگان و اعضای شورای تأمین برگزار شد.