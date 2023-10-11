مشکل قدیمی سرمربی و مدیرعامل پرسپولیس سر باز زد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس در حالی پس از برد یک بر صفر مقابل گل گهر سیرجان پیگیری می‌شود که یحیی گل محمدی در آن حضور ندارد.

سرمربی پرسپولیس بدون اطلاع باشگاه به دلیل عدم پرداخت مطالبات خود و سایر اعضای تیم در تمرین دیروز و امروز غیبت داشته است تا اختلاف او با رضا درویش بار دیگر علنی شود. گل محمدی که در طول دوران مدیریت مدیرعامل فعلی باشگاه بارها نشان داده دیدگاه مشترک ندارد نسبت به تعویق در پرداخت مطالبات فصول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ و ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ناراضی است.

گل محمدی که با هر بار ناراحتی و ترک تمرین استعفای خود را بدون معطلی به باشگاه ارسال می‌کرد بدون اینکه چنین رفتاری را این بار تکرار کند قهر کرده تا نشان دهد تصمیمی برای جدایی ندارد و دنبال حل اختلاف و دریافت پول طلب خود از باشگاه است.

باشگاه نیز پولی برای پرداخت قابل توجه به سرمربی تیم ندارد تا شاید با شروع دوباره رقابت‌های لیگ برتر و عدم توجه به خواسته‌های یحیی شاهد مصاحبه‌های او علیه درویش باشیم تا نشان دهند هیچ کدام قصد ندارد از مواضع قبلی خود نسبت به همدیگر کوتاه بیایند.

سرمربی پرسپولیس تا کنون دو بار نامه اعتراضی از ابتدای فصل جاری به باشگاه ارسال کرده تا تکلیف طلبش مشخص شود اما درویش هیچ توجهی به آن نداشته است.

هیأت مدیره پرسپولیس به احتمال فراوان تا شنبه هفته آینده نشستی را برای حل این مشکل برگزار خواهند کرد تا بار دیگر نسبت به اختلافات سرمربی و مدیرعامل پرسپولیس ورود کرده و دنیال حل آن باشد.