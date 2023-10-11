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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۲۹

سرپرست مدیریت بحران البرز خبر داد؛

آمادباش کامل دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران البرز

آمادباش کامل دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران البرز

کرج- سرپرست مدیریت بحران استانداری البرز از آمادباش کامل دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران خبر داد و گفت: مردم از صعود به ارتفاعات و تردد و توقف در کنار مسیل‌ها و رودخانه‌ها خودداری کنند.

مهدی مهرور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی، از آماده باش کامل دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران خبر داد و گفت: مردم از صعود به ارتفاعات، تردد و توقف در کنار مسیل‌ها و رودخانه‌ها خودداری کنند.

وی بیان کرد: بر اساس اعلام هواشناسی از عصر فردا پنج شنبه ۲۰ مهرماه تا روز جمعه ۲۱ مهرماه در استان البرز به ویژه در مناطق شمالی و غربی، شاهد وقوع رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید، کاهش قابل ملاحظه دما، آبگرفتگی بعضی معابر، رخداد مه و احتمال تگرگ خواهیم بود.

سرپرست مدیریت بحران استانداری البرز با تاکید بر عدم توقف و تردد در حاشیه رودها و مسیل‌ها گفت: به تمامی عشایر توصیه می‌شود از جا به جایی خودداری کرده و از چرای دام در ارتفاعات و تردد گله‌ها در مناطق سیل گیر و کنار رودخانه‌ها بپرهیزند.

کد مطلب 5909310

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