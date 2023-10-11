احداث ۲۰۰ برجک نگهبانی در نقطه صفر مرزی توسط عراق

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیاست سپهری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه برای تشریح اقدامات صورت گرفته توسط مرزبانی، اظهار کرد: مرز به عنوان ناموس هر کشور محسوب می‌شود و در همین راستا مرزبانان آماده حفاظت و حراست از مرزهای کشورمان هستند.

وی افزود: در تمام نقاط جهان با سخت شرایط برای حفاظتی از مرزهای خود دفاع می‌کنند و در استان کرمانشاه نیز مرزبانی به همراه سپاه و ارتش وظیفه پاسداری از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق را برعهده دارد.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با بیان اینکه طی سال‌های گذشته مرزبانی جمهوری اسلامی ایران تنها وظیفه مرزبانی از مرزهای استان کرمانشاه با کشور عراق را برعهده داشت، تصریح کرد: نیروهای مرزی عراق تنها در برخی مناطق حضور فیزیکی داشتند اما از ابتدای امسال دولت عراق تدابیری را در مرزهای شرقی خود اجرا کرده است.

سپهری با اشاره به برنامه‌های مرزبانی عراق برای حضور در مرزهای شرقی خود، گفت: از ابتدای امسال ۲۰۰ برجک در نوار مرزی عراق با کشورمان راه اندازی شده و تعداد این برجک‌ها به ۴۰۰ عدد خواهد رسید و ایجاد جاده دسترسی، حفر خندق، استفاده از سیم خاردار به همراه به کارگیری پنج هزار نیروی مربانی در نوار مرزی شرقی نیز سایر برنامه‌های عراق در نوار مرزی است.

وی با اشاره به اینکه هر میزان تدابیر امنیتی در مرزها تشدید شود امنیت در کشور بیشتر می‌شود، گفت: با انجام اقدامات مرزبانی شرایط برای قاچاقچیان سخت‌تر خواهد شد.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اشاره به توافق‌نامه امنیتی مسئولان ایران و عراق، خاطر نشان کرد: مسئولان اقلیم کردستان بر اساس این توافق نامه موظف شدند گروهک‌های ضد انقلاب مانند کومله و پژاک را از نوار مرزی پاکسازی کرده و به عمق خاک اقلیم منتقل کنند که این مهم نقش بسزایی در ارتقای امنیت کشور دارد.

وی با اشاره به برنامه هوشمندسازی مرزهای کشور برای رصد اطلاعاتی مرزها، خاطر نشان کرد: یگان پهپادی در نیروی انتظامی کشور راه اندازی و تجهیزات، پهپادها و ریزپرنده‌های بسیاری در اختیار استان قرار گرفته که بدون استفاده از نیروی انسانی و از راه دور می‌توانیم شرایط مرزی را رصد کنیم.

۴۶ کیلومتر از مرزهای پاوه و نوسود مسدود خواهد شد

سپهری با اشاره به موضوع کولبری غیرمجاز در نوار مرزی استان کرمانشاه، گفت: طی سال‌های اخیر کولبری در مرزهای استان ممنوع اعلام شد زیرا قاچاقچیان از این افراد برای اهداف خود استفاده و کالاهای خود را وارد کشور می‌کردند و این موضوع بیشتر در مرزهای شمالی استان وجود دارد که حدود سه هزار کولبر شناسایی شدند.

وی با اشاره به برنامه‌های مرزبانی استان کرمانشاه در مرزهای شمالی استان، عنوان کرد: ۴۶ کیلومتر از مرزهای پاوه و نوسود با قراردادن نیوجرسی‌های بلند به طول سه متر مسدود خواهد شد.

کولبری مجاز در پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی از سر گرفته می‌شود

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه اضافه کرد: طی سال‌های گذشته کولبری مجاز در مرزهای شمالی استان انجام می‌گرفت که به دلایلی متوقف شد اما با رویکرد جدید دولت سیزدهم و استاندار کرمانشاه در تلاش هستیم کوله بری مجاز را دوباره در استان راه اندازی کنیم.

سپهری بیان کرد: بر اساس آئین نامه و دستورالعمل جدید کوله بری در مرزهای شوشمی و شیخ صله برای ساکنان سه شهرستان پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی مجاز می‌شود اما این مهم نیز تنها برای ساکنان دائمی این شهرستانها انجام خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: آئین نامه کولبری مجاز به زودی ابلاغ می‌شود و در فرایند این کار نقطه آغاز و پایان و مسی حرکت مشخص است.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اشاره به آمار کشفیات سلاح در مرزهای استان، عنوان کرد: در نیمه نخست سال جاری بیش از ۶ هزار و ۷۸۸ فشنگ جنگی و ۳۲۰ قبضه اسلحه جنگی و شکاری کشف شده است که با رشد ۱۸ و هفت درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رو به رو هستیم.