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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۴۸

کسب ۳ رتبه برتر توسط «مهر» در جشنواره رسانه و عدلیه

کسب ۳ رتبه برتر توسط «مهر» در جشنواره رسانه و عدلیه

یزد- خبرگزاری مهر در استان یزد در جشنواره رسانه و عدلیه سه رتبه برتر را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه جشنواره رسانه و عدلیه که چهارشنبه شب با حضور معاون قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری یزد، دادستان یزد و جمعی از مسئولان استان برگزار شد، از خبرگزاری مهر در سه بخش تجلیل شد.

در بخش رسانه همچنین در بخش مصاحبه، نیره شفیعی پور، مدیر خبرگزاری مهر در استان یزد حائز رتبه سوم شد.

کسب ۳ رتبه برتر توسط «مهر» در جشنواره رسانه و عدلیه

مجید دهقانی زاده نیز در بخش گزارش تصویری رتبه دوم را از آن خود کرد.

مسعود طوفان، امیر ترقی نژاد، حمیدرضا عمادی و مهرداد جباری، داوری این جشنواره را بر عهده داشتند.

دومین جشنواره رسانه و عدلیه به همت روابط عمومی دادگستری استان یزد و با همکاری ۱۱ دستگاه برگزار شد و چهارشنبه شب با معرفی نفرات برتر در بخش های مختلف، در باغ دولت آباد به کار خود پایان داد.

کد مطلب 5909415

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