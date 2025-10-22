اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره «عدلیه و رسانه» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه در حاشیه آئین رونمایی از پوستر سومین جشنواره عدلیه و رسانه استان یزد احکام اعضای شورای سیاستگذاری و مسئولان بخش‌های مختلف این جشنواره اهدا شد.

با حکم رئیس کل دادگستری استان یزد مهدی حسن پور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، محمد حسین رحیمی زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، علیرضا حسین بیکی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان، مجید دهقان معاون مالی پیشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان، حجت الاسلام و المسلمین عباس دانشی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رضا مختاری، بازرس کل استان یزد، مصطفی زارع‌زاده رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد، رضا مقبلی قرایی مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان، مهدی اقبال مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان، فریبرز آیتی مدیر کل پزشکی قانونی استان، محمد علی شاه حسینی رئیس ستاد دیه استان یزد، کمال کریمی مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان استان، حسین عباس زاده رئیس اداره رسانه و ورابط عمومی دادگستری کل استان و امین سامعی رئیس خانه مطبوعات استان یزد به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری سومین جشنواره عدلیه و رسانه معرفی شدند.

همچنین با حکم دبیر کل سومین جشنواره عدلیه و رسانه استان یزد محمد حسین رحیمی زاده به عنوان مسئول بخش نقد، علیرضا حسین بیکی به عنوان مسئول بخش آموزش، مجید دهقان به عنوان مسئول بخش مالی و پشتیبانی، حجت الاسلام و المسلمین عباس دانشی به عنوان مسئول بخش اصلی، مصطفی زارع‌زاده به عنوان مسئول بخش مردمی (ویژه) و حسین عباس زاده به عنوان دبیر و مسول بخش رسانه این جشنواره معرفی شدند.