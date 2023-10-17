بازگشت۳فروند هواپیمای ATR به چرخه عملیات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون، برخلاف تحریم‌های ناعادلانه و با وجود این‌که صنعت هوانوردی پیشانی تحریم است، اقدامات متعددی در حوزه حمل و نقل هوایی صورت گرفت.

بر اساس گزارش دفتر آمار، اطلاعات و پایش برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی، تکمیل و بهره‌برداری توسعه ترمینال و اپرون فرودگاهی به میزان بیش از ۴۹ هزار متر مربع انجام شد.

در این راستا بهره‌برداری از ترمینال و ساختمان جنبی فرودگاه گناباد مجموعاً به مساحت ۲ هزار و ۵۰ متر مربع، توسعه ترمینال فرودگاه بیرجند به مساحت ۴ هزار و ۱۳۵ متر مربع، تکمیل ترمینال جدید فرودگاه سمنان به مساحت ۲ هزار و ۲۰۰ متر مربع، ترمینال بین‌المللی فرودگاه ایلام به مساحت ۵ هزار و ۸۰۰ متر مربع، توسعه ترمینال داخلی فرودگاه مشهد به میزان ۱۳ هزار متر مربع و توسعه اپرون فرودگاه بندرعباس به مساحت ۲۲ هزار متر مربع صورت گرفت.

همچنین با تکیه بر شرکت‌های دانش بنیان و به‌کارگیری توان متخصصان ایرانی، ۳۱ دستگاه موتور هواپیما تعمیر شد و ۳ فروند هواپیمای ATR و یک فروند هواپیمای A۳۱۹ به چرخه عملیاتی بازگشت.