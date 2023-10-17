احداث ۱۸ سردخانه در خراسان جنوبی عملیاتی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری صبح سه شنبه در نشست خبری پیرامون جشنواره ملی زرشک اظهارکرد: سال گذشته در زمان برپایی جشنواره ملی زرشک ۲۰ هزار هکتار سطح زیر زرشک در خراسان جنوبی داشتیم که در سال جاری به ۲۴ هزار هکتار رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: در واقع در طول یک سال گذشته ۴ هزار هکتار به سطح زیرکشت استان افزوده شده است.

جعفری با بیان اینکه قبل از برگزاری جشنواره زرشک ۱۲ سردخانه در خراسان جنوبی داشتیم، گفت: از سال گذشته تاکنون کار ساخت ۱۸ سردخانه دیگر شروع شده است که برخی از آنان تا پایان سال افتتاح شده است.

وی ادامه داد: این سردخانه‌های با همت و سرمایه‌های مردمی ساخته شده و ما نیز در بخش خصوصی بحث نظارت و حمایت و اعطای تسهیلات را داشتیم.

اقدامات انجام شده برای تولید زرشک با کیفیت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه سال گذشته گلایه این بود که برای ساخت بارگاه زرشک زمین نداریم، اظهار کرد: اما از یک سال قبل تاکنون به سمت واگذاری برای مجتمع رفته‌ایم که یک اتفاق مهم محسوب می‌شود.

جعفری در زمینه کیفیت بخشی در تولید محصول زرشک گفت: با طرح مباحث آموزشی کشاورزان ما به سمت تولید زرشک پفکی با کیفیت رفته‌اند چرا که می‌دانند این نوع زرشک بازار بهتری در سطح ملی و بین المللی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: کشاورز ما امروزه می‌داند که اگر زرشک با بار میکروبی بالا را صادر کنند نه تنها در کشور هدف پذیرش نشده بلکه همان جا معدوم می‌شود و از طرفی برای سلامت مردم خود ما نیز داشتن بار میکروبی آسیب زا است.

تفاهم نامه‌هایی برای فرآوری زرشک

جعفری ادامه‌داد: در جشنواره زرشک سال گذشته ۶ تفاهم نامه با سرمایه گذاران (با هزینه ۶۰۰ میلیاردی) امضا کردیم که برخی از آنان چون شهرک تخصصی زرشک در سربیشه فاز یک آن بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه ۶ تفاهم نامه دیگر نیز از سال گذشته تا پاییز سال جاری در حوزه فرآوری امضاء شده است، گفت: ظرفیت فرآوری پروژه‌های در این تفاهم نامه‌ها ۴ هزار و ۷۷۰ تن زرشک و هزینه آن ۵۰ میلیارد تومان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: تألیف کتاب جامعی در خصوص زرشک خراسان جنوبی انجام شده است که در جشنواره سال جاری رونمایی خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه به سمت تولید زرشک سالم رفته‌ایم، بیان کرد: ۶-۷ طرح تحقیقاتی در مورد زرشک را شروع کردیم.